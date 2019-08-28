'Okul kantinlerinde 'logolu gıda' uygulaması yeniden gözden geçirilsin'
|28 Ağustos 2019 15:16
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Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 2019/2002 eğitim öğretim yılından başlayarak okullardaki kantinlerde "logolu gıda" satılması kararı alınmıştı. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan, "logolu gıda" konusunda kantinciler ise rahatsız. Zira belirtilen şartlara sahip üretim yapan firma sayısı çok az. Dolayısıyla da ürün bulmakta zorlanılıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, bu yıl kantinlerde bu uygulamanın hayata geçirilemeyeceğini dile getirdi. Osmanoğlu, uygulamanın bir kez daha gözden geçirilmesini ve konunun taraflarının da olduğu bir toplantı yapılmasını istedi.
Bu kararın masa başında alınamayacağına dikkat çeken Osmanoğlu, "9 Eylül 2019 tarihinden itibaren okullarımız açılacak. Kantinlere yeni düzenlemeler geldi. Onun hazırlıklarını da tamamladık. Ancak bu yıl kantinlere çok fazla ürün giremeyecek. Çünkü 'logolu ürün' mecburiyeti getirildi. Logolu ürünleri üreten firma sayısı az ve yetersiz. Bu karar çok kısa sürede alındı. Yeterince araştırılmadan hayata geçirildi. Dolayısıyla da uygulanabilirliği yok. Logolu ürünlerin kantinlere girmesi bu yıl çok zor. Üretim şartlarını taşıyan reçete çok ağır olduğundan bunu üretebilecek firma sayısı da yok denecek kadar az. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi lazımdır. Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun verdiği bu kararı yeniden inceletmesini ve tarafları da bir araya getirerek gözden geçirmesini istiyoruz. Bu iş sadece kendilerinin masa başında oturup yazması ile olmaz" dedi.
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