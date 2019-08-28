1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Okul kantinlerinde 'logolu gıda' uygulaması yeniden gözden geçirilsin'

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, "logolu gıda" ürünlerinin 2019/2020 eğitim öğretim yılında kantinlerde yer almasının çok zor olduğunu dile getirdi. Osmanoğlu kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi
 28 Ağustos 2019 15:16
Yazdır
'Okul kantinlerinde 'logolu gıda' uygulaması yeniden gözden geçirilsin'

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 2019/2002 eğitim öğretim yılından başlayarak okullardaki kantinlerde "logolu gıda" satılması kararı alınmıştı. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan, "logolu gıda" konusunda kantinciler ise rahatsız. Zira belirtilen şartlara sahip üretim yapan firma sayısı çok az. Dolayısıyla da ürün bulmakta zorlanılıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, bu yıl kantinlerde bu uygulamanın hayata geçirilemeyeceğini dile getirdi. Osmanoğlu, uygulamanın bir kez daha gözden geçirilmesini ve konunun taraflarının da olduğu bir toplantı yapılmasını istedi.

Bu kararın masa başında alınamayacağına dikkat çeken Osmanoğlu, "9 Eylül 2019 tarihinden itibaren okullarımız açılacak. Kantinlere yeni düzenlemeler geldi. Onun hazırlıklarını da tamamladık. Ancak bu yıl kantinlere çok fazla ürün giremeyecek. Çünkü 'logolu ürün' mecburiyeti getirildi. Logolu ürünleri üreten firma sayısı az ve yetersiz. Bu karar çok kısa sürede alındı. Yeterince araştırılmadan hayata geçirildi. Dolayısıyla da uygulanabilirliği yok. Logolu ürünlerin kantinlere girmesi bu yıl çok zor. Üretim şartlarını taşıyan reçete çok ağır olduğundan bunu üretebilecek firma sayısı da yok denecek kadar az. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi lazımdır. Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun verdiği bu kararı yeniden inceletmesini ve tarafları da bir araya getirerek gözden geçirmesini istiyoruz. Bu iş sadece kendilerinin masa başında oturup yazması ile olmaz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Görev süremizin 6 ayı haciz ve icralarla geçti'
28 Ağustos 2019 13:56		 Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
28 Ağustos 2019 13:08
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
28 Ağustos 2019 00:34		 'Trafik cezalarında ücret artışı' haberleri yalanlandı
27 Ağustos 2019 23:26
KESK'e bağlı sendikalardan iş bırakma eylemi
27 Ağustos 2019 20:14		 Memur-Sen 81 ilde basın açıklaması yaptı
26 Ağustos 2019 20:03
Toplu sözleşmede Hakem Kurulu ne yapıyor?
26 Ağustos 2019 13:02		 Memur-Sen bugün 81 ilde eylem yapacak!
26 Ağustos 2019 09:10
'Aile hayatı kurmamış, boşanmaya karar veren hakimler var'
26 Ağustos 2019 07:51		 Ergün Atalay delegelerin ısrarını kıramadı
25 Ağustos 2019 16:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:53 - Üsküdar Üniversitesi şiddet vakalarıyla ilgili veri tabanı oluşturacak15:53 - İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı, İmamoğlu'na çağrı yaptı15:45 - Irak-Türkiye arasında yeni petrol hattı gündemde15:42 - 'İyileşip görevimin başına geçeceğim'15:40 - Hakem Kurulu, son toplantısını yapıyor15:38 - Su içmek için mutfağa gitti, maganda kurşunundan kıl payı kurtuldu15:35 - Milli Savunma Bakanlığından 'Büyük Taarruz' paylaşımı15:29 - TBMM'deki terör eylemi girişimine ilişkin iddianame tamamlandı15:28 - Akdeniz'de korkutan deprem15:20 - İnternette vakit geçirip, hastaları bekleten görevliye soruşturma
15:16 - 'Okul kantinlerinde 'logolu gıda' uygulaması yeniden gözden geçirilsin'15:08 - Karamollaoğlu: İktidar kriz algısını yönetme peşinde15:05 - Üniversite yeni marka oluşturdu... Günde 8 bin yumurta üretiliyor14:59 - İstifa sonrası yeniden atanma taleplerini kim onaylayacak?14:59 - Vali Memiş köylülerle tulum eşliğinde horon oynadı14:57 - Öğretmeni öldüren kiralık katile ağırlaştırılmış müebbet istendi14:50 - Ziraat Bankası dünyada da büyümeye devam ediyor14:47 - Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler için başsağlığı mesajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
6 Generalin görev yeri değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toyota 2
sinir bozucu insan 2
gazişehir futbol kulübü 1
İyi geceler sözlük 1
Kapı önü muhabbeti 1
Ruh çağırma 2
rutin hayat 3
gül döktüm yollarına 2
Hayatın kaynağı 1
yeni şarkı üretilememesi 1
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam