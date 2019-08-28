İnternette vakit geçirip, hastaları bekleten görevliye soruşturma
Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi görüntüleri ile Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldı
|28 Ağustos 2019 15:20
|Yazdır
Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümünün mesai saati içerisinde hastalar beklerken internette vakit geçirdiği görüntülerle ilgili soruşturma açıldı.
Konuyla ilgili Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan "Bartın Devlet Hastanesinin Acil Servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti" başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.Hastalar bekledi, personel alışveriş sitelerini gezdi
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Milli Savunma Bakanlığından 'Büyük Taarruz' paylaşımı
28 Ağustos 2019 15:35
|'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
28 Ağustos 2019 10:27
|Kırıkkale'de 'akıllı ambulans' dönemi başladı
28 Ağustos 2019 09:23
|TOKİ'nin, borcunu kapatana erken indirim kampanyası bu kez tutmadı
28 Ağustos 2019 09:08
|Emniyet müdürü: Alemin akıllısı sen misin?
27 Ağustos 2019 23:57
|Ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor
27 Ağustos 2019 23:02
|Yüksekova'nın yeni Kaymakamı görevine başladı
27 Ağustos 2019 22:17
|Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
27 Ağustos 2019 21:23
|Bağcılar'daki bina sakinleri eşyalarını topluyor
27 Ağustos 2019 21:12
|Muğla'daki sondaj çalışması durduruldu
27 Ağustos 2019 20:52