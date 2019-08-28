Akdeniz'de korkutan deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
|28 Ağustos 2019 15:28
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.58'de Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Akdeniz'in 27,68 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 91,57 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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