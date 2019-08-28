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Milli Savunma Bakanlığından 'Büyük Taarruz' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı
 28 Ağustos 2019 15:35
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Milli Savunma Bakanlığından 'Büyük Taarruz' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yine paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda Atatürk'ün Ankara'ya telgrafla bilgiler verdiği görüntüler yer aldı.


MSB'den 'Büyük Taarruz' ile ilgili paylaşım
İhlas Haber Ajansı
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