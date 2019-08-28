Milli Savunma Bakanlığından 'Büyük Taarruz' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı
|28 Ağustos 2019 15:35
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Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yine paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda Atatürk'ün Ankara'ya telgrafla bilgiler verdiği görüntüler yer aldı.
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