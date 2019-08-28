'İyileşip görevimin başına geçeceğim'
|28 Ağustos 2019 15:42
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Enes Deve, tedavisinin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki baba ocağına geldi.
Silopi'de 26 Temmuz'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada sağ ayak bileği ve kalçasından yaralanan Deve'nin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.
Ambulansla Veliköy Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen Deve'yi ailesi, bazı yetkililer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilciliği üyeleri karşıladı.
Deve, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyileşip görevine dönmek için sabırsızlandığını söyledi.
Tedavisinin ardından evde bir süre dinleneceğini belirten Deve, "Vatana kanımızı akıttık, gururluyuz. İnşallah iyileşip yeniden görevimin başına geçeceğim. Allah devletimize zeval vermesin. Beni burada karşılayan tüm devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun." dedi.
Duaların ardından Uzman Çavuş Enes Deve'ye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
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