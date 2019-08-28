Hakem Kurulu, son toplantısını yapıyor

Memur sendikalarının taleplerini ele alan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, öğlen saatlerinde başlayan son toplantısını yapıyor.

Kurulun bugün yaptığı son toplantı sonrasında kararını açıklaması bekleniyor.

Hafta sonundan bu yana hem sendikaları hem de Kamu İşveren Kurulunu dinleyen Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun vereceği karar, tüm kamu personelinin 2020 ve 2021 yıllarındaki maaş zamlarını belirleyecek.

Hükümetin son teklifi yüzde 4+4'tü

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

Konfederasyonların talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.