Hakem Kurulu, son toplantısını yapıyor
|28 Ağustos 2019 15:40
|Yazdır
Memur sendikalarının taleplerini ele alan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, öğlen saatlerinde başlayan son toplantısını yapıyor.
Kurulun bugün yaptığı son toplantı sonrasında kararını açıklaması bekleniyor.
Hafta sonundan bu yana hem sendikaları hem de Kamu İşveren Kurulunu dinleyen Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun vereceği karar, tüm kamu personelinin 2020 ve 2021 yıllarındaki maaş zamlarını belirleyecek.
Hükümetin son teklifi yüzde 4+4'tü
Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.
Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.
Konfederasyonların talepleri
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstifa sonrası yeniden atanma taleplerini kim onaylayacak?
28 Ağustos 2019 14:59
|Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı
27 Ağustos 2019 15:09
|Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?
27 Ağustos 2019 14:39
|YÖK Denetleme Kurulundan akademik kurulların işleyişi hakkında bilgi notu
26 Ağustos 2019 10:05
|Öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirmeleri nasıl yapılır?
26 Ağustos 2019 00:10
|Ankara ormanlarının 'yangın gözlemcileri' 7/24 tetikte
24 Ağustos 2019 23:14
|Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
24 Ağustos 2019 08:33
|MEB, YLSY tercihlerinde ilahiyat grubunda güncelleme yaptı ama sorunu çözmedi
23 Ağustos 2019 17:27
|Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
23 Ağustos 2019 12:42
|Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
23 Ağustos 2019 00:04