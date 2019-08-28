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Belediye çalışanına silahlı saldırı

Kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Honaz Belediyesi çalışanı, yaralandı
 28 Ağustos 2019 16:10
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Belediye çalışanına silahlı saldırı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir üzüm bağında pompalı tüfekle vurulan Honaz Belediyesi çalışanlarından Güven Acar, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Acar, kendisine ait üzüm bağında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Acar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, gazetecilere yaptığı açıklamada, personeline yapılan silahlı saldırıyı kınadığını belirterek, "Güven kardeşim, başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu anda hastanede tedavisi sürüyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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