1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudular

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde geçiminin çoğunluğunu hayvancılık ve tarımla sağlayan vatandaşlar, işlerini bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudu
 28 Ağustos 2019 16:16
Yazdır
İşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudular

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde belediye, Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu ve Devrekani Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Devrekani Okuyor" projesi kapsamında ilçedeki öğrenciler, anne ve babalarıyla birlikte kitap okudu. Geçiminin büyük çoğunluğunu hayvancılık ve tarım yaparak sağlayan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa çocuklarını da alarak yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte veliler, çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak okumanın önemine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında Devrekani Halk Eğitim Merkezi tarafından yaz kursları döneminde öğrencilerin yaptıkları eserler sergilendi.

Serginin açılış kurdelesini ise Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ve beraberindeki protokol kesti. Açılışın ardından Başkan Altıkulaç ile beraberindekiler, öğrenciler tarafından yapılan eserleri gezerek görevlilerden bilgi aldı. Ardından belediyesi ile Yüksekokul yönetimi tarafından sağlanan kitaplar, öğrenci ve velilerine dağıtıldı. Dağıtımın ardından veliler, çocuklarını da yanına alarak birlikte kitap okudu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz döneminde öğrencilerimizin verimli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için, kaliteli vakit geçirebilmeleri için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın uhdesinde bir dizi tasarı, beceri, sportif kurslar düzenlendi. Netice olarak ta görüyoruz ki kurslar meyvesini vermiş. Bizim Devrekani'de ki çocuklarımız, gençlerimiz verimli bir çalışma neticesinde bize güzel eserlerini sergilediler. Tabiki bu çok çeşitli kurslar zinciriydi. Sportif faaliyette iki branşta bir başka ilçenin takımını bizim ilçemizin gençleri yenmiş olması bizleri ayrı bir mutlu etti" dedi.

Her zaman bu tür etkinliklerin yanında olduklarını belirten Başkan Altıkulaç, "Bizler, yerel yöneticiler olarak her zaman bu tür yapılacak veya yapılan etkinliklerin yanında olduğumuzu bilmelerini isterim. Eskiden Belediye Başkanlığı binası olarak kullandığımız belediyeye ait yapının Gençlik Merkezi olarak başlatılması da bu tür etkinliklerin ilçemizde gerekli olduğunun sonuna kadar inandığımız içindir. Devrekani'de yaz boyunca 108 tane gencimiz bu tür etkinliklere katılmış ve kaliteli bir şekilde vakitlerini geçirmişlerdir. Bunun yanı sıra okumanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için, okuyan insanın vizyonunun ve ufkunun ne kadar iyi olabileceğini vurgulamak için, bilhassa okumanın hayatımızdaki önemini vurgulayabilmek için üniversitemizle belediyemiz ortaklaşa "Devrekani Okuyor" projesini düzenlemek istedik. Bu yüzden ilçemizdeki halkımızı da Cumhuriyet Meydanındaki parka davet ettik ve okunması içinde bir dizi kitaplar getirttik. İnşallah bu kitapları dağıtıp hep birlikte bugün buradaki parkta okuyacağız. Bu sayede okumanın ne kadar önemli olduğunu, geleceğimiz olan çocuklarımıza biz büyükler olarak önemini de göstermiş olacağız. Bu etkinliklerde belediye ile üniversitemiz dışında diğer kamu kurumları da görev aldı, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İç Anadolu'nun bozkırından 'alabalık' ihracatı
28 Ağustos 2019 17:15		 Zorunlu depozito uygulaması 2021'de başlayacak
28 Ağustos 2019 17:05
El sanatları kursuna gitti, kendi iş yerini açtı
28 Ağustos 2019 16:59		 Bolu'da, işten çıkarılan 18 belediye işçisi, işe geri alındı
28 Ağustos 2019 16:55
'Yüzen iskele' çözümü balıkçıları mutlu etti
28 Ağustos 2019 16:24		 Antalya'da orman yangını: Müdahele ediliyor
28 Ağustos 2019 16:08
'İyileşip görevimin başına geçeceğim'
28 Ağustos 2019 15:42		 Akdeniz'de korkutan deprem
28 Ağustos 2019 15:28
Vali Memiş köylülerle tulum eşliğinde horon oynadı
28 Ağustos 2019 14:59		 Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler için başsağlığı mesajı
28 Ağustos 2019 14:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:30 - Adli emanet torbasından kardeşinin katilinin eşyaları çıktı17:24 - Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü sahalarda17:20 - Çeyrek altın günü 467,00 TL'den tamamladı17:18 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:15 - İç Anadolu'nun bozkırından 'alabalık' ihracatı17:08 - 'Mutlu şehir' bu yıl turizmde 'mutsuz'17:05 - Zorunlu depozito uygulaması 2021'de başlayacak16:59 - El sanatları kursuna gitti, kendi iş yerini açtı16:55 - Bolu'da, işten çıkarılan 18 belediye işçisi, işe geri alındı16:53 - Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret
16:53 - Ankara Büyükşehir'den, büyük hafriyat soruşturması16:48 - İşçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı16:41 - Ormanı ateşe verenler mobil kameralara yakalandı16:39 - THK'nın önünde genel kurul çağrısı16:35 - Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon hastaya şifa dağıttı16:24 - 'Yüzen iskele' çözümü balıkçıları mutlu etti16:22 - KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar16:16 - İşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Memur zammı belli oluyor
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
Hakem Kurulu, son toplantısını yapıyor
Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 5
Hayatın kaynağı 1
Kararsızlık 2
gitmek 1
EMİNE BULUT 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
sinir bozucu insan 2
gazişehir futbol kulübü 1
sahilde uyumak 1
tembellik etmek 3
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam