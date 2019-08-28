KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri bugün açıklandı. Atama sonrası oluşan verileri KPSS Robotu'na işledik. Tıklayınız

Açıklanan sonuçlara göre Ortaöğretim mezunları arasından en düşük puan ile Çevre Sağlığı Teknisyeni, Önlisanstan Sağlık Teknikeri (Eczane), Lisans'tan ise Perfüzyonist atandı.

Lisans'tan en düşük puan ile atama yapılan kadrolar

Kodu Kurum Ünvan İl Kontenjan (7,165) Min.Puan 317049201 Bingöl Adaklı İlçe Devlet Hastanesi Karaçubuk Sağlık Evi 4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3155 - Ebelik Ebe Bingöl 1 66.952 318208201 Ardahan Göle Toplum Sağlığı Merkezi Y.Demirkapı Sağlık Evi 4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3155 - Ebelik Ebe Ardahan 1 66.924 367104001 Hakkari Derecik Toplum Sağlığı Merkezi 4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3155 - Ebelik Ebe Hakkari 6 66.902 316188101 Şırnak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Güneyçam Sağlık Evi 4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3155 - Ebelik Ebe Şırnak 1 66.820 386700001 Hakkari Derecik Toplum Sağlığı Merkezi Gelişen Sağlık Evi 4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3155 - Ebelik Ebe Hakkari 1 66.792 365169807 T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Ankara 4 66.702 374569101 Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü Bostancı Sağlık Evi 4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3155 - Ebelik Ebe Şırnak 1 66.700 372797703 T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7335 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Sağlık Fizikçisi) Sağlık Fizikçisi Adıyaman 1 66.678 317712406 T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Balıkesir 1 66.579 386699901 Hakkari Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Ördekli Sağlık Evi 4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3155 - Ebelik Ebe Hakkari 1 66.451 373224801 Hakkari Şemdinli İlçe Sağlık Müdürlüğü 4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3155 - Ebelik Ebe Hakkari 1 66.451 386371502 T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Gaziantep 1 66.437 319618605 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Erzurum 1 65.839 369065308 T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Bursa 1 65.821 362300101 T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Osmaniye 1 65.717 338070001 Şırnak Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi Koçtepe Sağlık Evi 4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3155 - Ebelik Ebe Şırnak 1 65.587 388716104 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist İstanbul 1 65.356 334898404 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Samsun 1 64.972 329976604 T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Rize 1 64.635 389944604 T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Antalya 1 64.616 373107202 T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Kahramanmaraş 1 64.275 389945105 T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Giresun 1 64.219 314555106 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist İstanbul 1 64.128 333840107 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist İstanbul 1 64.121 334605902 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah. 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Trabzon 1 63.886 389945005 T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Aksaray 1 63.875 341607007 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Van 1 63.874 321960103 T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Malatya 1 63.759 311280104 T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Sivas 1 63.537 334992203 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Diyarbakır 1 63.498 388381906 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Şanlıurfa 1 63.260 322342901 T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi 4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 9401 - Perfüzyon 7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist). Perfüzyonist Batman 1 61.683

Önlisans'tan en düşük puan ile atama yapılan kadrolar

Kodu Kurum Ünvan İl Kontenjan (2,592) Min.Puan 217727901 T.C. Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Mersin 1 74.838 275240102 T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) İzmir 1 74.714 245952702 T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eah 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Erzincan 1 74.687 227050101 T.C. Sağlık Bakanlığı Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Kayseri 1 74.441 280930004 T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eah 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Bolu 1 74.366 217747903 T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Manisa 1 74.363 235800103 T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Isparta 1 74.335 267620102 T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Gümüşhane 1 74.143 232300101 T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) İstanbul 2 74.124 233840105 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) İstanbul 1 73.963 297701003 T.C. Sağlık Bakanlığı Saray Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Tekirdağ 1 73.876 238360102 T.C. Sağlık Bakanlığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Giresun 1 73.822 283527701 T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Kars 1 73.807 226400102 T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Kırşehir 1 73.690 226780102 T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Kırklareli 1 73.676 244560101 T.C. Sağlık Bakanlığı Çal Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Denizli 1 73.676 259800101 T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Ağrı 1 73.655 264330101 T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Kastamonu 1 73.631 279526002 T.C. Sağlık Bakanlığı Dilovası Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Kocaeli 1 73.617 219920101 T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Manisa 1 73.562 240101003 T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Karabük 1 73.485 249730102 T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Burdur 1 73.423 218285503 T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Düzce 1 73.421 216730103 T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Nevşehir 1 73.376 217745902 T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Has. 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Kütahya 1 73.318 216601003 T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Şırnak 1 73.218 239765701 T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Bilecik 1 73.123 238801003 T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Zonguldak 1 73.099 237980101 T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Hakkari 1 73.058 217980102 T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Muğla 1 73.042 232697202 T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Sakarya 1 73.008 217784001 T.C. Sağlık Bakanlığı Gercüş Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Batman 1 72.885 280010102 T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi 3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 4245 - Eczane Teknikerliği 9087 - Eczane Hizmetleri Sağlık Teknikeri(Eczane) Iğdır 1 72.787

Ortaöğretim'den en düşük puan ile atama yapılan kadrolar