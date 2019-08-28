KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar
|28 Ağustos 2019 16:22
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KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri bugün açıklandı. Atama sonrası oluşan verileri KPSS Robotu'na işledik. Tıklayınız
Açıklanan sonuçlara göre Ortaöğretim mezunları arasından en düşük puan ile Çevre Sağlığı Teknisyeni, Önlisanstan Sağlık Teknikeri (Eczane), Lisans'tan ise Perfüzyonist atandı.
Lisans'tan en düşük puan ile atama yapılan kadrolar
|Kodu
|Kurum
|Ünvan
|İl
|Kontenjan (7,165)
|Min.Puan
|317049201
|Bingöl Adaklı İlçe Devlet Hastanesi Karaçubuk Sağlık Evi
|Ebe
|Bingöl
|1
|66.952
|318208201
|Ardahan Göle Toplum Sağlığı Merkezi Y.Demirkapı Sağlık Evi
|Ebe
|Ardahan
|1
|66.924
|367104001
|Hakkari Derecik Toplum Sağlığı Merkezi
|Ebe
|Hakkari
|6
|66.902
|316188101
|Şırnak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Güneyçam Sağlık Evi
|Ebe
|Şırnak
|1
|66.820
|386700001
|Hakkari Derecik Toplum Sağlığı Merkezi Gelişen Sağlık Evi
|Ebe
|Hakkari
|1
|66.792
|365169807
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
|Perfüzyonist
|Ankara
|4
|66.702
|374569101
|Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü Bostancı Sağlık Evi
|Ebe
|Şırnak
|1
|66.700
|372797703
|T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Sağlık Fizikçisi
|Adıyaman
|1
|66.678
|317712406
|T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
|Perfüzyonist
|Balıkesir
|1
|66.579
|386699901
|Hakkari Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Ördekli Sağlık Evi
|Ebe
|Hakkari
|1
|66.451
|373224801
|Hakkari Şemdinli İlçe Sağlık Müdürlüğü
|Ebe
|Hakkari
|1
|66.451
|386371502
|T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Gaziantep
|1
|66.437
|319618605
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Erzurum
|1
|65.839
|369065308
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi
|Perfüzyonist
|Bursa
|1
|65.821
|362300101
|T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi
|Perfüzyonist
|Osmaniye
|1
|65.717
|338070001
|Şırnak Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi Koçtepe Sağlık Evi
|Ebe
|Şırnak
|1
|65.587
|388716104
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Perfüzyonist
|İstanbul
|1
|65.356
|334898404
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Samsun
|1
|64.972
|329976604
|T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Rize
|1
|64.635
|389944604
|T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Antalya
|1
|64.616
|373107202
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
|Perfüzyonist
|Kahramanmaraş
|1
|64.275
|389945105
|T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Giresun
|1
|64.219
|314555106
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|İstanbul
|1
|64.128
|333840107
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|İstanbul
|1
|64.121
|334605902
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eah.
|Perfüzyonist
|Trabzon
|1
|63.886
|389945005
|T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Aksaray
|1
|63.875
|341607007
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Van
|1
|63.874
|321960103
|T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Malatya
|1
|63.759
|311280104
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi
|Perfüzyonist
|Sivas
|1
|63.537
|334992203
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Perfüzyonist
|Diyarbakır
|1
|63.498
|388381906
|T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Perfüzyonist
|Şanlıurfa
|1
|63.260
|322342901
|T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi
|Perfüzyonist
|Batman
|1
|61.683
Önlisans'tan en düşük puan ile atama yapılan kadrolar
|Kodu
|Kurum
|Ünvan
|İl
|Kontenjan (2,592)
|Min.Puan
|217727901
|T.C. Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Mersin
|1
|74.838
|275240102
|T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|İzmir
|1
|74.714
|245952702
|T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi
Eah
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Erzincan
|1
|74.687
|227050101
|T.C. Sağlık Bakanlığı Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Kayseri
|1
|74.441
|280930004
|T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eah
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Bolu
|1
|74.366
|217747903
|T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Manisa
|1
|74.363
|235800103
|T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Isparta
|1
|74.335
|267620102
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Gümüşhane
|1
|74.143
|232300101
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|İstanbul
|2
|74.124
|233840105
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|İstanbul
|1
|73.963
|297701003
|T.C. Sağlık Bakanlığı Saray Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Tekirdağ
|1
|73.876
|238360102
|T.C. Sağlık Bakanlığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Giresun
|1
|73.822
|283527701
|T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Kars
|1
|73.807
|226400102
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Kırşehir
|1
|73.690
|226780102
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Kırklareli
|1
|73.676
|244560101
|T.C. Sağlık Bakanlığı Çal Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Denizli
|1
|73.676
|259800101
|T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Ağrı
|1
|73.655
|264330101
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Kastamonu
|1
|73.631
|279526002
|T.C. Sağlık Bakanlığı Dilovası Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Kocaeli
|1
|73.617
|219920101
|T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Manisa
|1
|73.562
|240101003
|T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Karabük
|1
|73.485
|249730102
|T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Burdur
|1
|73.423
|218285503
|T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Düzce
|1
|73.421
|216730103
|T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Nevşehir
|1
|73.376
|217745902
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Has.
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Kütahya
|1
|73.318
|216601003
|T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Şırnak
|1
|73.218
|239765701
|T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Bilecik
|1
|73.123
|238801003
|T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Zonguldak
|1
|73.099
|237980101
|T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Hakkari
|1
|73.058
|217980102
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Muğla
|1
|73.042
|232697202
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Sakarya
|1
|73.008
|217784001
|T.C. Sağlık Bakanlığı Gercüş Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Batman
|1
|72.885
|280010102
|T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri(Eczane)
|Iğdır
|1
|72.787
Ortaöğretim'den en düşük puan ile atama yapılan kadrolar
|Kodu
|Kurum
|Ünvan
|İl
|Kontenjan (2,243)
|Min.Puan
|142687602
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Sağlık Teknisyeni(Tıbbi Sekreter)
|İstanbul
|1
|81.283
|173229801
|İstanbul Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|İstanbul
|1
|81.116
|173230701
|İstanbul Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|İstanbul
|1
|81.082
|173228501
|İstanbul Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|İstanbul
|1
|80.281
|178849101
|Tekirdağ Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|Tekirdağ
|1
|80.105
|173250201
|Şanlıurfa Suruç İlçe Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|Şanlıurfa
|1
|78.845
|173228901
|İstanbul Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|İstanbul
|1
|78.586
|160090101
|Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|Ağrı
|1
|78.378
|145205601
|Mardin Ömerli Toplum Sağlığı Merkezi
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|Mardin
|1
|78.369
|173216801
|Bitlis Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|Bitlis
|1
|77.083
|116801001
|Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|Şırnak
|1
|76.574
|141914801
|Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|Bingöl
|1
|75.898
|173246701
|Siirt Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğü
|Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı)
|Siirt
|1
|75.881
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