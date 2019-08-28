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2019 \ 2019/4 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar

KPSS 2019/4 ile en düşük puanla Perfüzyonist yerleşti. Perfüzyonist kadrosuna 61 puan ile yerleştirme yapıldı.
 28 Ağustos 2019 16:22
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KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri bugün açıklandı. Atama sonrası oluşan verileri KPSS Robotu'na işledik. Tıklayınız

Açıklanan sonuçlara göre Ortaöğretim mezunları arasından en düşük puan ile Çevre Sağlığı Teknisyeni, Önlisanstan Sağlık Teknikeri (Eczane), Lisans'tan ise Perfüzyonist atandı.

Lisans'tan en düşük puan ile atama yapılan kadrolar

Kodu Kurum Ünvan İl Kontenjan (7,165) Min.Puan
317049201 Bingöl Adaklı İlçe Devlet Hastanesi Karaçubuk Sağlık Evi

4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3155 - Ebelik
Ebe Bingöl 1 66.952
318208201 Ardahan Göle Toplum Sağlığı Merkezi Y.Demirkapı Sağlık Evi

4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3155 - Ebelik
Ebe Ardahan 1 66.924
367104001 Hakkari Derecik Toplum Sağlığı Merkezi

4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3155 - Ebelik
Ebe Hakkari 6 66.902
316188101 Şırnak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Güneyçam Sağlık Evi

4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3155 - Ebelik
Ebe Şırnak 1 66.820
386700001 Hakkari Derecik Toplum Sağlığı Merkezi Gelişen Sağlık Evi

4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3155 - Ebelik
Ebe Hakkari 1 66.792
365169807 T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Ankara 4 66.702
374569101 Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü Bostancı Sağlık Evi

4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3155 - Ebelik
Ebe Şırnak 1 66.700
372797703 T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7335 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Sağlık Fizikçisi)
Sağlık Fizikçisi Adıyaman 1 66.678
317712406 T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Balıkesir 1 66.579
386699901 Hakkari Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Ördekli Sağlık Evi

4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3155 - Ebelik
Ebe Hakkari 1 66.451
373224801 Hakkari Şemdinli İlçe Sağlık Müdürlüğü

4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3155 - Ebelik
Ebe Hakkari 1 66.451
386371502 T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Gaziantep 1 66.437
319618605 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Erzurum 1 65.839
369065308 T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Bursa 1 65.821
362300101 T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Osmaniye 1 65.717
338070001 Şırnak Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi Koçtepe Sağlık Evi

4603 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3155 - Ebelik
Ebe Şırnak 1 65.587
388716104 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist İstanbul 1 65.356
334898404 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Samsun 1 64.972
329976604 T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Rize 1 64.635
389944604 T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Antalya 1 64.616
373107202 T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Kahramanmaraş 1 64.275
389945105 T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Giresun 1 64.219
314555106 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist İstanbul 1 64.128
333840107 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist İstanbul 1 64.121
334605902 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah.

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Trabzon 1 63.886
389945005 T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Aksaray 1 63.875
341607007 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Van 1 63.874
321960103 T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Malatya 1 63.759
311280104 T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Sivas 1 63.537
334992203 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Diyarbakır 1 63.498
388381906 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Şanlıurfa 1 63.260
322342901 T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi

4599 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9401 - Perfüzyon
7334 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist).
Perfüzyonist Batman 1 61.683

Önlisans'tan en düşük puan ile atama yapılan kadrolar

Kodu Kurum Ünvan İl Kontenjan (2,592) Min.Puan
217727901 T.C. Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Mersin 1 74.838
275240102 T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) İzmir 1 74.714
245952702 T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eah

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Erzincan 1 74.687
227050101 T.C. Sağlık Bakanlığı Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Kayseri 1 74.441
280930004 T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eah

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Bolu 1 74.366
217747903 T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Manisa 1 74.363
235800103 T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Isparta 1 74.335
267620102 T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Gümüşhane 1 74.143
232300101 T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) İstanbul 2 74.124
233840105 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) İstanbul 1 73.963
297701003 T.C. Sağlık Bakanlığı Saray Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Tekirdağ 1 73.876
238360102 T.C. Sağlık Bakanlığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Giresun 1 73.822
283527701 T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Kars 1 73.807
226400102 T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Kırşehir 1 73.690
226780102 T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Kırklareli 1 73.676
244560101 T.C. Sağlık Bakanlığı Çal Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Denizli 1 73.676
259800101 T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Ağrı 1 73.655
264330101 T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Kastamonu 1 73.631
279526002 T.C. Sağlık Bakanlığı Dilovası Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Kocaeli 1 73.617
219920101 T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Manisa 1 73.562
240101003 T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Karabük 1 73.485
249730102 T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Burdur 1 73.423
218285503 T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Düzce 1 73.421
216730103 T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Nevşehir 1 73.376
217745902 T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Has.

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Kütahya 1 73.318
216601003 T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Şırnak 1 73.218
239765701 T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Bilecik 1 73.123
238801003 T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Zonguldak 1 73.099
237980101 T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Hakkari 1 73.058
217980102 T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Muğla 1 73.042
232697202 T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Sakarya 1 73.008
217784001 T.C. Sağlık Bakanlığı Gercüş Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Batman 1 72.885
280010102 T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi

3008 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4245 - Eczane Teknikerliği
9087 - Eczane Hizmetleri
Sağlık Teknikeri(Eczane) Iğdır 1 72.787

Ortaöğretim'den en düşük puan ile atama yapılan kadrolar

Kodu Kurum Ünvan İl Kontenjan (2,243) Min.Puan
142687602 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2101 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6008 - Büro Yönetimi - Tıp Sekreterliği Dalı (Dal kod: 101)
6209 - Sağlık Hizmetleri Sekreterliği - Tıbbi Sekreterlik Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Tıbbi Sekreter) İstanbul 1 81.283
173229801 İstanbul Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) İstanbul 1 81.116
173230701 İstanbul Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) İstanbul 1 81.082
173228501 İstanbul Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) İstanbul 1 80.281
178849101 Tekirdağ Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) Tekirdağ 1 80.105
173250201 Şanlıurfa Suruç İlçe Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) Şanlıurfa 1 78.845
173228901 İstanbul Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) İstanbul 1 78.586
160090101 Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) Ağrı 1 78.378
145205601 Mardin Ömerli Toplum Sağlığı Merkezi

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) Mardin 1 78.369
173216801 Bitlis Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) Bitlis 1 77.083
116801001 Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) Şırnak 1 76.574
141914801 Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) Bingöl 1 75.898
173246701 Siirt Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğü

2091 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6203 - Çevre Sağlığı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Teknisyeni(Çevre Sağlığı) Siirt 1 75.881
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