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Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon hastaya şifa dağıttı

Manisa'da kamu-özel iş birliği modeli ile tamamlanıp hizmet vermeye başlayan Manisa Şehir Hastanesi, açıldığı günden 31 Temmuz'a kadar 1 milyon 53 bin 134 hastaya sağlık hizmeti sundu
 28 Ağustos 2019 16:35
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Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon hastaya şifa dağıttı

Hastane yönetimi, düzenlenen basın toplantısıyla, 558 yataklı hastanenin verdiği hizmetleri ve hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Toplantıda konuşan Başhekim Serkan Saka, hasta ve hasta yakınlarına kaliteli, konforlu ve güvenli sağlık hizmeti sunmayı, hastalar ve çalışanlar için ilk tercih edilen kurum olmayı ilke edinerek yola çıktıklarını söyledi.

Saka, kamu-özel sektör toplam 2 bin 38 çalışanları olduğunu belirterek, 31 Temmuz itibarıyla poliklinikler ve acil servisten 1 milyon 53 bin 134 hastaya sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Taş kırma, nöroloji ikinci basamak yoğun bakım, koroner yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve nükleer tıp birimini kısa süre önce aktif hale getirdiklerini dile getiren Saka, obezite merkezi, radyasyon onkolojisi ve geleneksel tamamlayıcı tıp bölümünü hizmete açmayı planladıklarını anlattı.

- "Ekstra hiçbir ücret alınmıyor"

Saka, toplumda şehir hastanelerinin ücretli olduğuna ilişkin yanlış bir algı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz şehir hastanesi olarak geçiyoruz ancak devlet hastanesiyiz. Ekstra hiçbir ücret alınmıyor. Ne oda için, ne ameliyat için, ne de işlem için hiçbir ücret alınmıyor. Hala burası için ücretliymiş gibi bir algı var. Otopark hizmetimiz ücretsiz, ancak insanlarımız hala araçlarını dışarıya bırakıyor. Biz ücretsiz bir devlet hastanesiyiz."
Anadolu Ajansı
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