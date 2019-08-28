Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon hastaya şifa dağıttı
|28 Ağustos 2019 16:35
|Yazdır
Hastane yönetimi, düzenlenen basın toplantısıyla, 558 yataklı hastanenin verdiği hizmetleri ve hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı.
Toplantıda konuşan Başhekim Serkan Saka, hasta ve hasta yakınlarına kaliteli, konforlu ve güvenli sağlık hizmeti sunmayı, hastalar ve çalışanlar için ilk tercih edilen kurum olmayı ilke edinerek yola çıktıklarını söyledi.
Saka, kamu-özel sektör toplam 2 bin 38 çalışanları olduğunu belirterek, 31 Temmuz itibarıyla poliklinikler ve acil servisten 1 milyon 53 bin 134 hastaya sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.
Taş kırma, nöroloji ikinci basamak yoğun bakım, koroner yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve nükleer tıp birimini kısa süre önce aktif hale getirdiklerini dile getiren Saka, obezite merkezi, radyasyon onkolojisi ve geleneksel tamamlayıcı tıp bölümünü hizmete açmayı planladıklarını anlattı.
- "Ekstra hiçbir ücret alınmıyor"
Saka, toplumda şehir hastanelerinin ücretli olduğuna ilişkin yanlış bir algı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Biz şehir hastanesi olarak geçiyoruz ancak devlet hastanesiyiz. Ekstra hiçbir ücret alınmıyor. Ne oda için, ne ameliyat için, ne de işlem için hiçbir ücret alınmıyor. Hala burası için ücretliymiş gibi bir algı var. Otopark hizmetimiz ücretsiz, ancak insanlarımız hala araçlarını dışarıya bırakıyor. Biz ücretsiz bir devlet hastanesiyiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Mutlu şehir' bu yıl turizmde 'mutsuz'
28 Ağustos 2019 17:08
|Ankara Büyükşehir'den, büyük hafriyat soruşturması
28 Ağustos 2019 16:53
|İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı, İmamoğlu'na çağrı yaptı
28 Ağustos 2019 15:53
|Adalardaki 'fayton' sorununa çalıştayla çözüm arandı
28 Ağustos 2019 13:32
|İstanbullular bayramda tatile gitti, elektrik tüketimi azaldı
28 Ağustos 2019 13:27
|İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
28 Ağustos 2019 09:03
|Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı
28 Ağustos 2019 00:42
|Sümela Manastırı'nın kayıp hazinesi mercek altında
27 Ağustos 2019 23:08
|Doğayı ateşe veren göçmen sınır dışı edildi
27 Ağustos 2019 21:50
|Tam 2 bin 500 yıllık! Amasya'daki kazılarda bulundu
27 Ağustos 2019 21:43