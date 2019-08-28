1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ormanı ateşe verenler mobil kameralara yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 20 Ağustos 2019 tarihinde ormanı yaktıkları iddia edilen 3 kişi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün mobil kameralarına saniye saniye yansıdı. 360 derecelik kamerada yangının başlama anı ve kişilerin bölgeden ayrılışları yer alırken, söz konusu kişiler, kameralardan tespit edilerek İzmir polisi tarafından operasyonla yakalandı
 28 Ağustos 2019 16:41
Yazdır
Ormanı ateşe verenler mobil kameralara yakalandı

Karşıyaka ilçesi Körfez Mahallesi mevkiinde, 20 Ağustos 2019 tarihinde orman yangını çıkmıştı. Yangının çıkmasının ardından gelen ihbarlar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, zamanında müdahaleyle havadan ve karadan yangını kontrol altına almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Karabağlar ilçesinde başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar sıçrayarak 2 günü aşkın bir sürede kontrol altına alınan yangınlar gündemdeki yerini korurken, Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

Araçla böyle geldiler, böyle yakalandılar

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha önce belirlenen alanlara seyyar (mobil) kameralar yerleştirmişti. Görev alanındaki orman alanlarını yakından takip eden ekipler, Körfez Mahallesi mevkiinde 20 Ağustos 2019 çıkan yangında kameralardan 3 kişiyi tespit etti. Görüntülerde, bir aracın yangın başlamadan bölgeye geldiği görülüyor. 360 derece hareket eden kameralar, bir sonraki turunda ise yangının ilk başladığı anları ve 1 kişiyi saniye saniye kaydediyor.

Görüntüler titiz bir şekilde incelendi

Bu tespitin ardından ekipler, hemen durumu İzmir Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Görüntüler daha sonra da İzmir polisiyle paylaşıldı. Ekipler, 360 derecelik kameradan farklı farklı programlarla saatlerce uğraşarak konuyu yakından takip etti. Daha sonra ise ekipler, yapılan çalışmalarla 3 kişiyi tespit etti. Ekipler, bu 3 kişiyi operasyonla yakaladı.

Mobil kameralar art niyetli kişilerin korkulu rüyası olacak

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, yangın gözetleme kulelerinin göremediği kör noktaları uygulamaya koydukları seyyar yangın gözetleme araçları ile takip ettiklerini söyledi.

Şahan, "Seyyar (mobil) kameraları belirli zaman dilimlerinde riskli bölgelerde görevlendirerek devriye attırıyoruz. Bu kamera sistemimiz 360 derece dönebiliyor. Binlerce hektarlık orman alanını yüksek çözünürlükte kayıt altına alabiliyor. Özellikle hafta sonları insanların orman alanlarına eğilimin fazla olduğu zamanda sıklıkla seyyar kameraları kullanıyoruz. Oldukça faydalı geri dönüşler aldık. 20 Ağustos 2019 tarihinde Karşıyaka Körfez Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangını bu kameralar sayesinde tespit edip, 5 dakika içinde müdahale ettik 2 saat içinde de kontrol altına aldık. Kamera kayıtlarını incelediğimizde yangının çıktığı noktaya giriş çıkış yapan içinde 3 kişi bulunan bir araç tespit ettik. Kayıtları güvenlik güçlerine teslim ettiğimizde yapılan teknik incelemede emniyet güçlerince kimlikleri tespit edilen H.B, M.G ve M.D isimli şahıslar yakalanmıştır. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü olarak bölgemizdeki kritik noktalara yerleştirdiğimiz seyyar kameralar ile ormanlarımız 7/24 izlenmektedir" dedi

Vatandaşlara da uyarıda bulunan İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, orman alanlarında görülen başta duman olmak üzere kuralsız ve şüpheli her türlü durumu ücretsiz İhbar Hattı olan ALO 177'ye bildirmelerini istedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adli emanet torbasından kardeşinin katilinin eşyaları çıktı
28 Ağustos 2019 17:30		 İşçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı
28 Ağustos 2019 16:48
Belediye çalışanına silahlı saldırı
28 Ağustos 2019 16:10		 Su içmek için mutfağa gitti, maganda kurşunundan kıl payı kurtuldu
28 Ağustos 2019 15:38
Öğretmeni öldüren kiralık katile ağırlaştırılmış müebbet istendi
28 Ağustos 2019 14:57		 Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar
28 Ağustos 2019 14:19
Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı
28 Ağustos 2019 13:36		 Uyuşturucu için kurulan sistem polisi bile şaşırttı
28 Ağustos 2019 09:56
Bursa'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu
28 Ağustos 2019 09:40		 Türkiye günlerce o magandayı konuşmuştu! Bu kez...
28 Ağustos 2019 09:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:30 - Adli emanet torbasından kardeşinin katilinin eşyaları çıktı17:24 - Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü sahalarda17:20 - Çeyrek altın günü 467,00 TL'den tamamladı17:18 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:15 - İç Anadolu'nun bozkırından 'alabalık' ihracatı17:08 - 'Mutlu şehir' bu yıl turizmde 'mutsuz'17:05 - Zorunlu depozito uygulaması 2021'de başlayacak16:59 - El sanatları kursuna gitti, kendi iş yerini açtı16:55 - Bolu'da, işten çıkarılan 18 belediye işçisi, işe geri alındı16:53 - Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret
16:53 - Ankara Büyükşehir'den, büyük hafriyat soruşturması16:48 - İşçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı16:41 - Ormanı ateşe verenler mobil kameralara yakalandı16:39 - THK'nın önünde genel kurul çağrısı16:35 - Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon hastaya şifa dağıttı16:24 - 'Yüzen iskele' çözümü balıkçıları mutlu etti16:22 - KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar16:16 - İşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Memur zammı belli oluyor
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
Hakem Kurulu, son toplantısını yapıyor
Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ikinci bahar 1
gül döktüm yollarına 2
çaylak muamelesi görmek 2
gazişehir futbol kulübü 1
günaydın sözlük 5
yaşlanmayı kabullenmemek 4
pes etmek yok 1
şeker hastalığı 2
sinir bozucu insan 2
sahilde uyumak 1
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam