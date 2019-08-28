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Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret

Türkiye'den gelen askeri heyetin Suriye'nin Halep kentinde inşa edilmesi beklenen güvenli bölgeyi ziyaret ettiği ifade edildi
 28 Ağustos 2019 16:53
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Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türk askeri heyeti, Hama-Lazikiyye Uluslararası yolunda incelemelerde bulundu.

Kaynaklar, İdlib'in doğusunda Al-Nayrab kasabası yakınlarındaki Halep-Lazkiye yolunda bir Türk gözlem noktası kurmak ve incelemek için Suriye topraklarına girdiğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı
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