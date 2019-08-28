Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ HAKEM KURULUNDA Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor. Hizmet kollarının taleplerinin görüşmelerini tamamlayan Kurul, genele ilişkin talepleri görüşmeye başladı. Toplantılarını Sayıştay Başkanlığında sürdüren Kurulun kararını yarın açıklaması bekleniyor