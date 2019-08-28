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Ankara Büyükşehir'den, büyük hafriyat soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, önceki dönemde hafriyat döküm bedellerinin belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
 28 Ağustos 2019 16:53
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Ankara Büyükşehir'den, büyük hafriyat soruşturması

Kamuyu zarara uğratan yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında müfettişler tarafından inceleme sürdürülüyor.

Temmuz 2014 Meclis kararı

Hafriyat döküm işinin Temmuz 2014 tarihinde Meclis kararı ile belediye şirketlerinden ANFA'ya aylık 30 bin TL'ye (yıllık 360 bin TL) verildiği, ANFA'nın ise bu işi Osmanlıspor'a aylık 100 bin TL'ye (yıllık 1.200.000 TL) sözleşme yaparak verdiği ifade edildi.

Yetkililer, bu sözleşmeler sadece sonucunda belediyenin milyonlarca lira kamu zararına uğradığını belirtti.

ANFA üzerinden Osmanlıspor'a verildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in, işi sözleşme ile ANFA üzerinden Osmanlıspor'a verdiği tarih olan Ağustos 2014'ten sözleşmenin feshedildiği güne kadar yaklaşık 3 yıldaki kamu zararının tespit çalışmasının sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında, inşaat ruhsatı alıp daha sonra iskan ruhsatı alan inşaat firması sahiplerinden döküm makbuzlarına ait bilgi ve belgeler talep edilecek.

Yasal süreç başlatılacak

Büyükşehir Belediyesi kaynakları, soruşturmanın ardından eski başkan Melih Gökçek de dahil olmak üzere tüm sorumlular hakkında yasal süreci başlatacak.
Memurlar.Net
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