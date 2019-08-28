Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|28 Ağustos 2019 17:18
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8070
|5,8080
|5,8100
|5,8110
|Avro
|6,4510
|6,4520
|6,4520
|6,4530
|Sterlin
|7,1190
|7,1550
|7,0670
|7,1020
|İsviçre Frangı
|5,8950
|5,9250
|5,8970
|5,9260
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7750
|5,8350
|5,7700
|5,8300
|Avro
|6,4050
|6,4750
|6,3850
|6,4550
|Sterlin
|7,0350
|7,2020
|6,9870
|7,1560
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