Çeyrek altın günü 467,00 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 467,00 liradan işlem gördü
|28 Ağustos 2019 17:20
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 artışla 287,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 467,00 lira, Cumhuriyet altını 1.912,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 287,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|286,00
|286,20
|287,00
|287,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.885,00
|1.906,00
|1.891,00
|1.912,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|261,00
|265,00
|262,00
|266,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.842,00
|1.862,00
|1.848,00
|1.868,00
|Yarım Ziynet
|921,00
|931,00
|924,00
|934,00
|Çeyrek Ziynet
|461,00
|466,00
|462,00
|467,00
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