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Adli emanet torbasından kardeşinin katilinin eşyaları çıktı

Fatih'te karakolda cinayete kurban giden kardeşi Tuncay Dinç'in eşyalarını Adli Emanet deposundan alan Turgay Dinç eve döndüğünde emanet torbasında cinayet şüphelisine ait eşyaları gördü
 28 Ağustos 2019 17:30
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Adli emanet torbasından kardeşinin katilinin eşyaları çıktı

Fatih'te karakolda cinayete kurban giden kardeşi Tuncay Dinç'in eşyalarını Adli Emanet deposundan alan Turgay Dinç eve döndüğünde emanet torbasında cinayet şüphelisine ait eşyaları gördü. Dinç "Eşyaları görünce şok oldum. Olay yeni olmuş gibi hissediyorum" dedi.

Fatih Aksaray'da 2016 yılı Mart ayında meydana gelen olayda, İstanbul'a göçmen olarak gelen Sudan vatandaşı Hafez İshak Arbab Jeibriel (39) bıçakla yaralama suçundan gözaltına alındı. Jeibriel ülkesine geri gönderilmesi için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne teslim edildi. Bu sırada karıştığı bir kavgadan dolayı gözaltına alınan Tuncay Dinç (41) ve Gökhan Gün (30) de karakolda Sudanlı Jeibriel'in kaldığı nezarethaneye konuldu. Sabah 05.00 sıralarında Sudanlı Jeibriel, ayakkabısına sakladığı bıçakla önce Gökhan Gün'e saldırdı. Sonra da Tuncay Dinç'i boyun ve karın boşluğundan bıçakladı. Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sanık Jeibriel, Tuncay Dinç'i öldürdüğü için müebbet hapis, Gökhan Gün'ü yaraladığı için de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tuncay Dinç'in ağabeyi Turgay Dinç geçen perşembe günü Adli Emanet Bürosu'na gitti. Turgay Dinç'e bir emanet torbası verildi. Dinç eve döndüğünde, kardeşine ait eşyaların yanında olay yerinden toplanan tüm delillerle birlikte parmak izleri, cam ve pet şişelerin de emanet torbasında olduğunu gördü.

"BUNLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Turgay Dinç " Adli emanetten aradılar, kardeşime ait eşyaları almaya gittik. Aldığım torbanın içinde katil zanlısına ait eşyalar vardı. Şırıngalar, analiz ettikleri çubuklar vardı. Bunlar bizde olması gereken şeyler mi? Sen bunu bizimle dalga geçerek mi gönderiyorsun? Böyle şeyleri görünce daha da bakmadım. Buradaki eşyalar, telefon ve tesbihler katil zanlısının. Bunları görünce şok oldum. Sinirlendim çöpe atacaktım, kardeşim engel oldu. Olay yeni olmuş gibi hissediyorum" dedi.

KARAKOLDAKİ POLİSLERE DAVA

Sudanlı Jeibriel'i ayakkabısın altına gizlediği bıçakla nezarethaneye koyan Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'nde görevli beş polis hakkında da iddianame düzenlendi. Savcılık, polis memuru A.A., E.Y., M.Ç., M.E. ve M.O. hakkında "görevi kötüye kullanmakö suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mağdur avukatları, olayın ağır ihmal sonucu meydana gelmesi nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesi talebinde bulundu. Öte yandan ailenin avukatı polislerin ihmalinden dolayı İçişleri Bakanlığı'na 510 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.
DHA
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