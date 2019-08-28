Çocuklardan endişeye kapılan patlıcan, şaşıran domates heykeli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde devam eden seramik kursuna katılan çocuklar, "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali" kapsamında şehrin ünlü sebze ve meyvelerinin heykelciklerini yaptı.

İlk ve ortaokul öğrencileri, yaz tatillerini değerlendirmek için katıldıkları kursta, festival kapsamında şehirle bütünleşen patlıcan, kabak, biber, üzüm ve Antep fıstığı şeklinde seramikten heykeller oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürü Hülya Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin 12-15 Eylül'de yapılacağını belirtti.

Çocuk Sanat Merkezi olarak çocuklarla festivale hazırlandıklarını ve gastronomiyi sanatla buluşturduklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Çocuklar gastronomi ile ilgili birçok unsuru, ürünü seramikle hayal güçlerinden yararlanarak yaptılar ve boyadılar. Bazen endişeye kapılan bir patlıcan, bazen şaşıran bir domates, ya da yan gelip yatan bir bezelye yaptılar. Akıllarındaki, hayallerindekini çamurla birleştirip sanat eserleri oluşturdular. Biz de bu eserleri festivalimizde sergileme kararı aldık. Çocukların eserlerini konuklarımızın beğenisine sunacağız. Aşçıların olduğu seramik tablolar da yaptılar. Halen çalışmaları devam ediyor."

Kentte herkesin gastronomiyi çocukken öğrenmeye başladığını dile getiren Yıldız, özellikle festival zamanına yakın bütün sanat atölyelerinin gündeminin festival olduğunu ifade etti.

Çocukların hayata yetişkinler gibi bakmadıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"İşte mesela, patlıcanı endişelendiriyorlar. Çok büyük hayal güçleri var. Çok özel ve gerçekten ince çalışmalar yapıyorlar. Bizim saatlerce düşünüp 'Şurasına ne koysak, nasıl bir ifade versek' dediğimiz şeye onlar çok güzel ifadeler yerleştirebiliyorlar. Çok güzel renklerle bulabiliyorlar. O nedenle çocukları sanatla, hele bir de gastronomi başlığında buluşturmak bize de eğitmenlerimize de çok başka ufuklar açtı. Bu eserlerin hepsi ayrı ayrı maskot yapılıp çok rahat kullanılabilir, hayata geçirilebilir eserler oldu."

Kursta seramik öğretmenliği yapan Gönül Bozkurt da gastronominin Gaziantep için önemini çocukların anlaması için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Kentle özdeşleşen birçok ürünü minik ellerle yapmaya çalıştıklarını belirten Bozkurt, "Biraz animasyon, çizgi film karakterleri tarzına bürünmüş çalışmalar ortaya çıkarmaya çalıştık. Çok keyifli, eğlenceli çalışmalar çıktı. Biz de çocuklar da hem mutlu olduk, hem de eğlendik." dedi.

Çocuklardan Zehra Çekiç de Gaziantep'in geleneksel sebze ve meyvelerinin seramik heykellerini çalışmanın çok zevkli olduğunu ve kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.