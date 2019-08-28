Ticaret Bakanlığında, 36 bölge müdür yardımcısı atandı
Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleşmesinden oluşan Ticaret Bakanlığı'nda bazı bölge müdür yardımcılarının ataması yapıldı.
|28 Ağustos 2019 18:05
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Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleşmesi sonrasında, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının Bölge Müdürlükleri de birleşmiş ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri kurulmuştu.
Ticaret Bakanlığı, henüz Bölge Müdürlerini atanmadı ancak bazı Bölge Müdür Yardımcıları atandı.
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