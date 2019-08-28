Görevden alınan HDP'li başkanlar AB büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüştü
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan, AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç'in büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüştü
|28 Ağustos 2019 18:19
|Yazdır
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerindeki görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüşme yaptı.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür ile Ahmet Türk, Bedia Özgökçe Ertan ve Adnan Selçuk Mızraklı'nın bugün AB Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.
Ankara'da gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yaşanan sürece ilişkin büyükelçilere bilgi aktardığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
28 Ağustos 2019 18:28
|Yeni partide ismi geçen Sadullah Ergin, Ak Parti'den istifa etti
28 Ağustos 2019 18:13
|HDP'den Saadet Partisine 'kayyum' ziyareti
28 Ağustos 2019 17:50
|'İletişim Başkanlığı, Reformcu bir anlayışla yoluna devam ediyor'
28 Ağustos 2019 17:48
|Bakan Koca'dan yeni atanan sağlık çalışanlarına mesaj
28 Ağustos 2019 17:34
|Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret
28 Ağustos 2019 16:53
|Irak-Türkiye arasında yeni petrol hattı gündemde
28 Ağustos 2019 15:45
|Karamollaoğlu: İktidar kriz algısını yönetme peşinde
28 Ağustos 2019 15:08
|İBB'de üst düzey iki yeni atama
28 Ağustos 2019 14:39
|CHP'li Torun: Halkımız bizi çalışırken de tatil yaparken de görecek
28 Ağustos 2019 14:33