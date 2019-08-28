1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan, son kulis bilgileri

Memur zammını görüşen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, sendikaların masada uzlaştığı ancak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un imzalamaya yanaşmadığı maddelerin bir çoğunu kırptığı belirtiliyor.
 28 Ağustos 2019 18:36
Yazdır
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan, son kulis bilgileri

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, memur zammına dair son oturumu sona erdi.

Bugüne kadar, toplantı yapıldığına dair basına bir fotoğraf karesi dahi vermeyen Hakem Kurulu, görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde yürüttü. Kurul üyelerinin cep telefonları, toplantı salonuna alınmadı.

Ancak, Hakem Kurulunda sendikaların da temsilcileri olduğu için, yine de Kurulun neler yaptığı dışarıya sızdı.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, yapılan oylamalar sonrasında, toplu sözleşme masasında uzlaşılan ancak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un imzalamaya yanaşmadığı maddelerin bir çoğu, kırpıldı.

Kamu İşveren Kurulu son teklifinde 2020 zammı için oranları %4+4'e, 2021 için ise %3+3'e yükseltmişti.

Diğer taraftan tepkilerden çekinen Hakem Kurulunun hiçbir açıklama yapmayacağı ve kararı bu gece yarısı direkt olarak Resmi Gazetede gönderip yayınlatacağı beklentisi hakim....

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
22 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memur zammında oranlar belli oldu.
28 Ağustos 2019 18:42		 Hakem Kurulu, son toplantısını yapıyor
28 Ağustos 2019 15:40
İstifa sonrası yeniden atanma taleplerini kim onaylayacak?
28 Ağustos 2019 14:59		 Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı
27 Ağustos 2019 15:09
Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?
27 Ağustos 2019 14:39		 YÖK Denetleme Kurulundan akademik kurulların işleyişi hakkında bilgi notu
26 Ağustos 2019 10:05
Öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirmeleri nasıl yapılır?
26 Ağustos 2019 00:10		 Ankara ormanlarının 'yangın gözlemcileri' 7/24 tetikte
24 Ağustos 2019 23:14
Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
24 Ağustos 2019 08:33		 MEB, YLSY tercihlerinde ilahiyat grubunda güncelleme yaptı ama sorunu çözmedi
23 Ağustos 2019 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:57 - Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı18:51 - Kadına şiddete RTÜK'ten ceza18:47 - 'Manisa sultani çekirdeksiz üzümü' Avrupa Birliği yolunda18:42 - Memur zammında oranlar belli oldu.18:36 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan, son kulis bilgileri18:32 - İşçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı18:31 - Sürücü yanan brandayı attı, 1 hektarlık makilik ve otluk alan kül oldu18:28 - İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız18:24 - Türkiye, altın rezervinde, 18'inci sıraya yükseldi18:20 - Borsa, günü düşüşle tamamladı
18:19 - Görevden alınan HDP'li başkanlar AB büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüştü18:13 - Yeni partide ismi geçen Sadullah Ergin, Ak Parti'den istifa etti18:07 - Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atandı18:05 - Ticaret Bakanlığında, 36 bölge müdür yardımcısı atandı17:55 - Konya Ovası'nın 100 yıllık rüyası gerçek oldu17:50 - HDP'den Saadet Partisine 'kayyum' ziyareti17:48 - 'İletişim Başkanlığı, Reformcu bir anlayışla yoluna devam ediyor'17:46 - Çocuklardan endişeye kapılan patlıcan, şaşıran domates heykeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Memur zammı belli oluyor
KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
Memur zammında oranlar belli oldu.
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
Hakem Kurulu, son toplantısını yapıyor
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şemsiye 3
ikinci bahar 1
Merhaba 1
Ruh çağırma 2
yaşlanmayı kabullenmemek 4
gitmek 1
neyzen tevfik 2
EMİNE BULUT 2
çaylak muamelesi görmek 2
sinir bozucu insan 2
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam