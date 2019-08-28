Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan, son kulis bilgileri
|28 Ağustos 2019 18:36
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, memur zammına dair son oturumu sona erdi.
Bugüne kadar, toplantı yapıldığına dair basına bir fotoğraf karesi dahi vermeyen Hakem Kurulu, görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde yürüttü. Kurul üyelerinin cep telefonları, toplantı salonuna alınmadı.
Ancak, Hakem Kurulunda sendikaların da temsilcileri olduğu için, yine de Kurulun neler yaptığı dışarıya sızdı.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, yapılan oylamalar sonrasında, toplu sözleşme masasında uzlaşılan ancak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un imzalamaya yanaşmadığı maddelerin bir çoğu, kırpıldı.
Kamu İşveren Kurulu son teklifinde 2020 zammı için oranları %4+4'e, 2021 için ise %3+3'e yükseltmişti.
Diğer taraftan tepkilerden çekinen Hakem Kurulunun hiçbir açıklama yapmayacağı ve kararı bu gece yarısı direkt olarak Resmi Gazetede gönderip yayınlatacağı beklentisi hakim....
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