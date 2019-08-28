Memur zammında oranlar belli oldu.

Hakem Heyeti'nin, memur zamlarıyla ilgili kararı '2020 için 4+4, 2021 için 3+3' şeklinde oldu.

Bu oran, Kamu İşveren Kurulu'nun son teklifiyle birebir aynı. Kamu İşveren Kurulu, 18 Ağustos tarihli toplantıda, 2020 zammı için oranları %4+4'e, 2021 için ise %3+3'e yükseltmişti.

Şimdi tüm kamu personeli, oransal zam konusu dışında kalan diğer taleplerde Kurulun hangi kararı verdiğini merak ediyor.