1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Manisa sultani çekirdeksiz üzümü' Avrupa Birliği yolunda

Türkiye'de coğrafi işaret alarak koruma altına alınan Manisa sultani çekirdeksiz üzümünün, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret alması için çalışma başlatıldı
 28 Ağustos 2019 18:47
Yazdır
'Manisa sultani çekirdeksiz üzümü' Avrupa Birliği yolunda

Türkiye'de coğrafi işaret alarak koruma altına alınan Manisa sultani çekirdeksiz üzümünün, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret alması için çalışma başlatıldı.

Manisa Ticaret Borsası ve Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği'nin (GÜCİSDER) iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen "Manisa'nın Geleceği Sultani Çekirdeksiz Üzümü ve Coğrafi İşaretle Güçlendirilmesi Çalıştayı"nda üreticiler ile sektör temsilcileri, Manisa'nın çekirdeksiz üzümüne Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alma konusunda yol haritası belirledi.

Çalıştay öncesi gazetecilere açıklama yapan GÜCİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Kayabaşı Özener, coğrafi işaret konusunda ve Avrupa Birliği'nden tescil alabilmek için yapılacak başvuruda üreticileri ve sektör temsilcilerini bilinçlendirmek, üzerlerine düşen görevleri hatırlatmak için bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Özener, Manisa'nın üzümünü Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınan coğrafi işaretle yerelde koruma altına aldıklarını ancak bunun yanında Avrupa Birliği'nden alınacak coğrafi işaretle yereldeki korumayı uluslararası boyuta taşımak istediklerini belirterek, "Bu ürünleri biz koruyamıyorsak, bize ait olan bir ürünün başkasının almasına kapı açmış olacağız." dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da üzümün "dökme ihracattan" öte markalı ve ambalajlı şekilde ihraç edilmesinin sağladığı katma değere işaret ederek, "Türkiye'de yüzde 90'dan fazlası Manisa'da üretilen, yüzde 85'i yine Manisa'daki işletmelerden ihraç edilen, dünyada eşi benzeri olmayan kalitede değerli bir ürünü, Avrupa Birliği Komisyonundan da tescil alarak daha iyi yerlere getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve GÜCİSDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ise yurt içinde coğrafi işaret almış Manisa sultani çekirdeksiz üzümünün Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaretle tescillenmesi çalışmalarını başlattıklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'ne yönelik coğrafi işaret alınmasının, sultani çekirdeksiz üzümüne katma değer kazandıracağının altını çizen Gülçabuk, şunları kaydetti:

"Bu durum ürünü Avrupa Birliği ve dünya genelinde daha fazla tanınır kılacak. Katma değerin artması demek aynı zamanda hem Manisa'ya, hem ekonomimize, aynı zamanda çiftçinin gelirine daha fazla katkıda bulunması demek. Özellikle coğrafi işaret ürünlerdeki beklentimiz buradan elde edilen katma değeri bir yandan kırsal kalkınmaya, diğer yandan da birinci üreticiyi yani üzüm üreticisinin de cebine daha fazla girdi girmesini sağlamak. Bunun farklı yolları var, markalaşma var, paketleme var. Daha da önemlisi mutlaka üreticinin örgütlenmesini, kooperatifleşmesini öngörüyoruz ki bizzat son tüketicinin cebine giren paradan daha fazla üreticinin pay almasını sağlanabilir."

Çalıştaya, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi İşaretler Uzmanı Şule Pehlivanoğlu, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Veli Oğuz, akademisyenler, ihracatçılar ve ziraat odası temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atandı
28 Ağustos 2019 18:07		 Çocuklardan endişeye kapılan patlıcan, şaşıran domates heykeli
28 Ağustos 2019 17:46
İç Anadolu'nun bozkırından 'alabalık' ihracatı
28 Ağustos 2019 17:15		 Zorunlu depozito uygulaması 2021'de başlayacak
28 Ağustos 2019 17:05
El sanatları kursuna gitti, kendi iş yerini açtı
28 Ağustos 2019 16:59		 Bolu'da, işten çıkarılan 18 belediye işçisi, işe geri alındı
28 Ağustos 2019 16:55
'Yüzen iskele' çözümü balıkçıları mutlu etti
28 Ağustos 2019 16:24		 İşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudular
28 Ağustos 2019 16:16
Antalya'da orman yangını: Müdahele ediliyor
28 Ağustos 2019 16:08		 'İyileşip görevimin başına geçeceğim'
28 Ağustos 2019 15:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:57 - Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı18:51 - Kadına şiddete RTÜK'ten ceza18:47 - 'Manisa sultani çekirdeksiz üzümü' Avrupa Birliği yolunda18:42 - Memur zammında oranlar belli oldu.18:36 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan, son kulis bilgileri18:32 - İşçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı18:31 - Sürücü yanan brandayı attı, 1 hektarlık makilik ve otluk alan kül oldu18:28 - İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız18:24 - Türkiye, altın rezervinde, 18'inci sıraya yükseldi18:20 - Borsa, günü düşüşle tamamladı
18:19 - Görevden alınan HDP'li başkanlar AB büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüştü18:13 - Yeni partide ismi geçen Sadullah Ergin, Ak Parti'den istifa etti18:07 - Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atandı18:05 - Ticaret Bakanlığında, 36 bölge müdür yardımcısı atandı17:55 - Konya Ovası'nın 100 yıllık rüyası gerçek oldu17:50 - HDP'den Saadet Partisine 'kayyum' ziyareti17:48 - 'İletişim Başkanlığı, Reformcu bir anlayışla yoluna devam ediyor'17:46 - Çocuklardan endişeye kapılan patlıcan, şaşıran domates heykeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Memur zammı belli oluyor
KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar
Memur zammında oranlar belli oldu.
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
Hakem Kurulu, son toplantısını yapıyor
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaldığı yerden devam etmek 1
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 5
İyi geceler sözlük 1
vapurda martılara simit atmak 2
pes etmek yok 1
EMİNE BULUT 2
gazişehir futbol kulübü 1
günaydın sözlük 5
rutin hayat 3
susmak 2
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam