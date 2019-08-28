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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
 28 Ağustos 2019 18:57
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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarhisar köyü çıkışında, Yusuf Özgen idaresindeki 51 AV 004 plakalı otomobil ile Ergün Karabacak'ın kullandığı plakası olmayan motosiklet çarpıştı.

Kazada Ergün Karabacak olay yerinde hayatını kaybetti. Yusuf Özgen ile motosiklette bulunan Ergün Karabacak'ın oğlu Muhammet Karabacak yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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