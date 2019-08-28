Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
|28 Ağustos 2019 18:57
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarhisar köyü çıkışında, Yusuf Özgen idaresindeki 51 AV 004 plakalı otomobil ile Ergün Karabacak'ın kullandığı plakası olmayan motosiklet çarpıştı.
Kazada Ergün Karabacak olay yerinde hayatını kaybetti. Yusuf Özgen ile motosiklette bulunan Ergün Karabacak'ın oğlu Muhammet Karabacak yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İşçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı
28 Ağustos 2019 18:32
|Sürücü yanan brandayı attı, 1 hektarlık makilik ve otluk alan kül oldu
28 Ağustos 2019 18:31
|Adli emanet torbasından kardeşinin katilinin eşyaları çıktı
28 Ağustos 2019 17:30
|Ormanı ateşe verenler mobil kameralara yakalandı
28 Ağustos 2019 16:41
|Belediye çalışanına silahlı saldırı
28 Ağustos 2019 16:10
|Su içmek için mutfağa gitti, maganda kurşunundan kıl payı kurtuldu
28 Ağustos 2019 15:38
|Öğretmeni öldüren kiralık katile ağırlaştırılmış müebbet istendi
28 Ağustos 2019 14:57
|Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar
28 Ağustos 2019 14:19
|Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı
28 Ağustos 2019 13:36
|Uyuşturucu için kurulan sistem polisi bile şaşırttı
28 Ağustos 2019 09:56