Siirt'te öğretmenler hem boyacı hem mobilyacı oldu
|28 Ağustos 2019 19:12
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Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, ellerine aldıkları aletlerle sıra ve masaları tadilattan geçirdi.
Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, örnek bir davranış sergiledi. Okulların açılmasına sayılı günler kala sırt sırta veren öğretmenler önce okulun sorunlarını tek tek belirledi. Sorunları belirleyen öğretmenler, ilk iş olarak masa ve sıraların onarımından başladı. Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Burhan Durgun, okulun açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin temiz masa ve sıralarda eğitim görmelerini amaçladıklarını, tatil yapmak yerine çalışmayı tercih ettiklerini dile getirdi. Durgun, "6 alan 658 öğrenciyle eğitim- öğretim verilmektedir. Öğrenci sıralarımızdaki eskimiş ve çizilmiş olan öğrenci sıralarımızı bir el atalım dedik öğretmen ve personel arkadaşlarımızla birlikte. Bu kapsamda yaklaşık 3-4 gündür yoğun bir şekilde idareci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız ve personelimizle birlikte bu sıraları aşağıya indirerek yaklaşık 10-15 personelle birlikte bunları eğitim-öğretime hazır hale getirdik. Emeği geçen tüm öğretmen ve personel arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.
Mobilya İç Mekan Tasarım Alan Şefi Çetin Gülmez ise, "Okul müdürümüzün koordinatörlüğünde okulumuzu eğitim-öğretim yılına hazır hale getirmek için bizimde çorbada bir tuzumuz olsun mantığıyla hareket ederek yıpranmış, çizilmiş, deforme olmuş sıralarımızın bakım ve onarımını yaparak üst düzey işlemlerini uygulayarak eğitim-öğretim yılına hazır bir hale getirmek için elimizden gelen gayreti sarf ettik. 19 derslik 200'e aşkın sırayı eğitim-öğretim yılına hazır hale getirmiş bulunmaktayız" diye konuştu.
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