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'Memur sendikaları, 3 gün içinde şerh yazacak'

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı olan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, alınan karar için sendikaların 3 gün içinde şerh yazacağını belirtti.
 28 Ağustos 2019 19:30
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'Memur sendikaları, 3 gün içinde şerh yazacak'

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı olan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, bu akşam Hakem Kurulunun aldığı kararı açıkladı.

Başkan Baş, kamu İşveren Kurulunun daha önce sunduğu 2020 için %4+4 ve 2021 için ise %3+3 teklifinin aynen kabul edildiğini belirtti.

Seyit Ahmet Baş "Şimdi memur sendikaları bu karara karşı 3 gün içinde şerhlerini yazacak, daha sonra karar Resmi Gazetede yayımlanacak. 800'ü aşkın maddeyi tek tek oylayarak görüştük. Her maddede oybirliğine varamadık. Oyçokluğuyla kararları aldık" dedi.

İŞTE SEYİT AHMET BAŞ'IN AÇIKLAMALARI


Seyit Ahmet Baş'tan memur zammı açıklaması
Memurlar.Net
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