'Memur sendikaları, 3 gün içinde şerh yazacak'
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı olan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, alınan karar için sendikaların 3 gün içinde şerh yazacağını belirtti.
|28 Ağustos 2019 19:30
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı olan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, bu akşam Hakem Kurulunun aldığı kararı açıkladı.
Başkan Baş, kamu İşveren Kurulunun daha önce sunduğu 2020 için %4+4 ve 2021 için ise %3+3 teklifinin aynen kabul edildiğini belirtti.
Seyit Ahmet Baş "Şimdi memur sendikaları bu karara karşı 3 gün içinde şerhlerini yazacak, daha sonra karar Resmi Gazetede yayımlanacak. 800'ü aşkın maddeyi tek tek oylayarak görüştük. Her maddede oybirliğine varamadık. Oyçokluğuyla kararları aldık" dedi.
İŞTE SEYİT AHMET BAŞ'IN AÇIKLAMALARI
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