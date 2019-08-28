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Okulunu eşiyle birlikte temizledi, ilgi odağı oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi. Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni alırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de resmi sosyal medya hesabından öğretmen ve eşine teşekkür etti.
 28 Ağustos 2019 19:26
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Okulunu eşiyle birlikte temizledi, ilgi odağı oldu

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki kırsal Bahçe Mahalle'sinde bulunan ilkokulda görev yapan öğretmen Samet Üçler, öğrencilerini temiz dersliklerde karşılamak istedi. Bu amaçla da eşi Zehra Üçler ile birlikte okulu temizledi. Çift temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öğretmen ile eşinin bu davranışı, kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de resmi sosyal medya hesabından çifte teşekkür etti.

ONLAR GELDİĞİNDE OKUL TEMİZ OLSUN İSTEDİK'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki tek derslik ve 15 öğrencili ilkokulun öğretmeni Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi. Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni aldı. Eşine yardım eden Zehra Üçler, "Öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik" dedi.

'YAPARKEN GURURLANIYORUM'

Temizliği tamamlanan okulda camları silip eşi ile birlikte okul sıralarını sınıfa yerleştiren Samet Üçler, "Okulumuzu kısıtlı imkanlar ile temizledik. Köyde su problemi olduğu için 100 metre uzaklıktan su çekerek eşimin yardımı ile okulumuzu temizledik. Hem öğretmeniz, hem müdürüz, hem de hademeyiz bunları yaparken gururlanıyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLERİ KENDİ ÇOCUĞUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Eşine yardım eden ev hanımı olan Zehra Üçler ise eşinin 3 yıldır okulda görev yaptığını söyleyerek, "3 yıldır burada yaşıyoruz. Bir çocuğumuz var. Eşime yardım ederek okulu temizledik. Aslında benim bir çocuğum yok okuldaki tüm öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik. Okul saatlerinde de eşime yardımcı oluyorum. Sınıfta halı seriyoruz ve çocukların temizlik ve tuvalet alışkanlıkları edinmesi için onlara yardımcı oluyorum. Burada olmak eşime yardımcı olmak çok güzel" dedi.


Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu
DHA
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