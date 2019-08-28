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Kayseri'de 'tehlikeli ırk' köpek besleyenlere ceza

Kayseri'de, 2019'un ilk 8 ayında 'tehlikeli ırk' köpek besleyen 15 kişiye, 108 bin 176 lira idari para cezası uygulandı.
 28 Ağustos 2019 19:34
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Kayseri'de 'tehlikeli ırk' köpek besleyenlere ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü, 'tehlikeli ırk' köpeklerin beslenmesi ve satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanlar ve tüm bu ırkların melezlerinin üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkeye girişi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, sergilenmesi ve hediye edilmesinin yasak olduğu konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü, bu çerçevede uyarı broşürü ve afişler hazırladı. Son yıllarda bu konuda şikayetlerin arttığını belirten yetkililer, vatandaşın uyarılması, bilgi sahibi olması için hazırlanan broşür ve afişlerin tüm bölgelerde dağıtılacağını ve bunun yanında billboard ilanları da verileceğini açıkladı. Bu konuda kamu kurumlarına da bilgilendirme afişleri asılacak.

Öte yandan kentte 2018 yılında ilgili kanun gereğince yasağa uymayanlara toplam 218 bin 258 lira, 2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla da yine tehlikeli ırk köpek besleyen 15 kişiye 108 bin 176 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
DHA
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