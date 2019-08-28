Gürültü kirliliğine neden olan kornalar silindirle ezildi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
|28 Ağustos 2019 19:42
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu.
Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
Trafik zabıta ekipleri, şehir içi yolcu taşıyan midibüs ve otobüslerde, gürültü kirliliğine yol açması nedeniyle yasak olan havalı korna denetimi yaptı. Ekipler, bulunan havalı kornalara sökerek, el koydu.
Araç sahipleri hakkında da yasal işlem yaptı. Kornalar daha sonra yol ortasına konuldu ve üzerinden silindir geçrirlerek, imha edildi. Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
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