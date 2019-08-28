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'Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tümer:- "Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi ile bunların aileleri de dahil 20 milyon insan hayal kırıklığına uğramıştır"
 28 Ağustos 2019 19:54
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'Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tümer, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi ile bunların aileleri de dahil 20 milyon insan hayal kırıklığına uğramıştır." dedi.

Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masada yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'in 1 ila 20 Ağustos arasındaki toplu sözleşme sürecinin kötü bir şekilde yürütüldüğünü savunarak, orada kötü yürütülen sürecin, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda da devam ettiğini söyledi.

Kurul'un 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam kararıyla kamu çalışanları ve emeklilerinin bir kez daha kaybettiğini dile getiren Tümer, şunları kaydetti:

"Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi ile bunların aileleri de dahil 20 milyon insan hayal kırıklığına uğramıştır. Konfederasyon olarak başkanlar kurulumuzu toplayacağız, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere kamu çalışanlarının lehine olan her türlü eylem ve etkinliği mutlak suretle ele alacağız."
Anadolu Ajansı
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