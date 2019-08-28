Kılıçdaroğlu, DİSK ve KESK başkanı kabul etti
|28 Ağustos 2019 20:04
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sendika ve oda başkanlarıyla, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Li'yi kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ilk olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK eş başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği İkinci Başkanı Selçuk Uluata'dan oluşan heyeti kabul etti.
Oda ve sendika başkanlarıyla yapılan görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi kabul ederek bir süre görüştü.
Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.
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