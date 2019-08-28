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Memur-Sen: Hakem Kurulu beklentileri boşa çıkartmıştır

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul:- "Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, beklentileri boşa çıkartmıştır"
 28 Ağustos 2019 20:13
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Memur-Sen: Hakem Kurulu beklentileri boşa çıkartmıştır

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, beklentileri boşa çıkartmıştır." ifadelerini kullandı.

Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi için ağustostan aylarca önce çalışmalara başladıklarını belirterek, bu çalışmalar neticesinde memur ve memur emeklilerine kazanımlar sağlayacak teklifler ürettiklerini söyledi.

Toplu sözleşme masasına taşıdıkları tekliflerinin makul ve makbul olduğunu ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Hükümetin teklif ettiği zam oranları bizim taleplerimizin oldukça gerisindeydi. Biz, o oranları kabul etmeyince, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamış oldu. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi Kurul'dan umutluydu. Fakat geldiğimiz noktada Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, tüm beklentileri boşa çıkartmıştır."

Tonbul, yarın Memur-Sen Genel Merkezinde sözleşmeyle ilgili kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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