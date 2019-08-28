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HDP'li Belediye'den şehit yakınlarının işe iadesine ret

HDP'li Silopi Belediyesi, daha önce işten çıkartılan ve aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 20 işçinin işe iade taleplerini kabul etmedi.
 28 Ağustos 2019 20:23
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HDP'li Belediye'den şehit yakınlarının işe iadesine ret

HDP'li Silopi Belediyesi, daha önce işten çıkartılan ve aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 20 işçinin işe iade taleplerini kabul etmedi.

HDP'li Silopi Belediyesi tarafından 9 Ağustos Cuma günü, aralarında 2'si şehit yakını 20 işçinin işine son verildi. İşçiler, haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle savcılığa belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi'nden gelen bir heyet de Silopi Belediyesi ile işten çıkarılan personel arasında arabuluculuk için devreye girdi. Personel adına Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ve Hak-İş Genel Merkez Hukuk Müşaviri Muhammed Eyvas ile Silopi Belediyesi'nce oluşturulan, aralarında avukatların da bulunduğu komisyon görüşme yaptı. Görüşmede belediyenin personeli tekrar işe alma hususunda girişimde bulunmayacağının ortaya çıkması üzerine uzlaşmaya varılamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Silopi Belediyesi'nin keyfi muamele yaparak, işçilerin işine son verdiğini, yapılan görüşme esnasında belediye tarafından gönderilen komisyon üyeleri ile anlaşma sağlanamadığını söyledi. Cihan, işten çıkarılanlar arasında şehit yakınlarının da olduğunu, genel merkez tarafından gereken hukuki sürecin başlatılacağın ifade ederek, Eğer önümüzdeki süreçte belediye bir adım atmazsa, bu arkadaşların işe geri alınması noktasında bir çaba göstermezse, belediye önünde başta açlık grevi olmak üzere bütün eylemlerimizi yapacağız. Sonuna kadar, Hak-İş Hizmet-İş Sendikası olarak bu arkadaşların yanındayız, yanlarında olacağız dedi.

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DHA
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