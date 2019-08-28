Facebook'tan Snapchat'e rakip uygulama geliyor
|28 Ağustos 2019 20:46
|Yazdır
'Threads' adındaki yeni sohbet uygulaması, Instagram'da kullanılabilecek; kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek.The Verge teknoloji sitesinin aktardığına göre Threads uygulaması Instagram'daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek.
Habere göre, uygulamanın kullanıcılar ve yakın arkadaşlar arasında 'sürekli ve otomatik' güncelleme yapabilmeleri için tasarlandığı söyleniyor. Threads'in Instagram mesajlaşmalarından çok daha fazla kullanıcı çekmesi bekleniyor. Henüz test aşamasında olduğu açıklanan uygulama, Instagram'ın mesajlaşma özelliğine benzerlik gösteriyor. Yakın arkadaşların yakın zamanda paylaştığı hikayelere de Threads üzerinden erişilebilecek.
Uygulamanın resmen açıklanacağı tarih belli değil. Facebook'un uygulama çalışmalarını kamuoyuna sunmadan sonlandırması da mümkün. Facebook bunu daha önce 'Direct' adını verdiği mesaj servisi için yapmıştı. Ancak Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, özel mesajlaşmanın şirketin geleceği olduğunu belirtmişti.
Threads'in Facebook'un bu vizyonunu gerçeğe dönüştürmesinin son çabası yorumu yapılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Memurlar.net'in instagram takipçi sayısı 200 bine ulaştı
28 Ağustos 2019 10:54
|İnternet kullanımı 100 bine yakın habere konu oldu
28 Ağustos 2019 10:52
|Türkiye'de her 4 kişinden 3'ü internet kullanıyor
27 Ağustos 2019 19:12
|Paylaşılan bilgiler dolandırıcılara davetiye çıkarabilir
26 Ağustos 2019 23:37
|Youtube'da en çok ne izliyoruz?
25 Ağustos 2019 18:16
|İnternette 'bedava' ürün vaadine dikkat!
25 Ağustos 2019 16:23
|Erkekler daha fazla özçekim paylaşıyor!
24 Ağustos 2019 23:09
|Facebook aslında hiçbir şey silmiyor
24 Ağustos 2019 16:35
|İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı
19 Ağustos 2019 09:35
|Fenomen ve Youtuber'lara devlet kontrolü şart
18 Ağustos 2019 20:38