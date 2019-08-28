Siz nasıl hakemsiniz?
|28 Ağustos 2019 21:31
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5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Kurulu ile memur sendikaları oransal zam konusunda uzlaşamamıştı.
2020 yılı için %4+4, 2021 yılı için ise %3+3 zam oranına, yetkili konfederasyonun imza atmaması üzerine, Kamu İşveren Kurulu Başkanı Zehra Zümrüt Selçuk, 11 hizmet kolunda 20 gün boyunca görüşülen ve uzlaşılan maddelere de imza atmaya yanaşmamıştı.
Görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 24 Ağustos'ta devreye girmişti. Kurul'dan, tarafları dinleyip adil bir karar vermesi bekleniyordu.
Ancak Hakem Kurulu, bugün aldığı kararla "Siz nasıl hakemsiniz?" sorusunun sorulmasını sağlamıştır.
İki tarafın talebi arasında bir denge bulması gereken Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam teklifini 0,5 oranında dahi yükseltmeyerek, Kamu İşveren Kurulunun kararını olduğu gibi kabul etmiştir. Hakem Kurulu bu kararıyla hakem değil taraf olmuştur.
Önümüzdeki süreçte, 4688 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun adının değiştirilmesi ve hakem ibaresinin kaldırılması en uygun adım olacaktır. Zira, 2019 yılında seçilen Hakem Kurulu üyeleri, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, kurumsal imajını bitirmiştir.
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