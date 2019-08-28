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Milletvekili, 35 yıllık tiryaki muhtara sigarayı bıraktırdı

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, 35 yıldır sigara içen Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım'a sigarayı bıraktırdı.
 28 Ağustos 2019 21:47
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Milletvekili, 35 yıllık tiryaki muhtara sigarayı bıraktırdı

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, 35 yıldır sigara içen Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım'a sigarayı bıraktırdı.

TBMM çalışmaları sonrasında "Vekil Burada Vekil Heryerde" mottosuyla ilçe ve mahalleleri ziyaretlerini aralıksız sürdüren AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı, Alemdar ve Sırameşeler mahalle Muhtarları ve AK Parti mahalle başkanları ile toplantı yaptı.

Mahallelerin sorunlarını ve beklentilerini muhtar ve mahalle başkanlarından dinleyen Esgin, mahalleleri dolaşarak yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla da biraraya geldi. Esgin, Osmangazi Belediyesi'nin mahalleye kazandırdığı Sırameşeler Spor Tesisi ve Çocuk Parkı ziyareti esnasında sigara içen 35 yıllık sigara bağımlısı Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım'ın sigarayı bırakmasına yardımcı oldu.

15 yaşından itibaren sigara içen Muhtar Zeynep Yıldırım'a, "35 yıldır sigara içiyorsun artık yeter" diyerek elindeki sigara paketini aldı. Esgin, "Muhtarımız Zeynep Yıldırım hanım bugün itibariyle 35 yıllık alışkanlığı, bağımlılığı sigaradan kurtuluyor" dedi.

Muhtar Zeynep Yıldırım da, sigarayı bırakmasına destek olan Milletvekili Mustafa Esgin'e teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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