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Dün boşanma dilekçesi verdi, bugün bıçaklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Uğur K. (24), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hafize K.'yi (23) sokak ortasında boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Uğur K., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
 28 Ağustos 2019 22:33
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Dün boşanma dilekçesi verdi, bugün bıçaklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Uğur K. (24), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hafize K.'yi (23) sokak ortasında boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Uğur K., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Uğur K., bir süre önce eşi Hafize K. ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evden ayrıldı. Çift ayrı yaşamaya başlarken dün boşanma dilekçesini mahkemeye veren Hafize K., bugün bazı eşyalarıyla evden taşınmak için harekete geçti.

Hafize K.'nin eşyalarını dışarı çıkardığı sırada eve Uğur K. geldi. Çift arasında kısa sürede tartışma başladı. Bunun üzerine Uğur K., 2 çocuğunun annesi Hafize K.'yi boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Hafize K.'yi görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hafize K.'yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hafize K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Uğur K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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