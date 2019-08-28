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Balıkçılar yeni sezonda lüfer ve hamsiden umutlu

1 Eylül günü av yasağının kalkmasıyla ağlarını denize atacak olan balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor.
 28 Ağustos 2019 22:47
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Balıkçılar yeni sezonda lüfer ve hamsiden umutlu

1 Eylül günü av yasağının kalkmasıyla ağlarını denize atacak olan balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor. Şileli balıkçılar, yeni av sezonunda palamudun az ama lüfer ve hamsi türlerinin çok olmasını beklediklerini dile getirdi.

Balık avlanma yasağının kalkacağı 1 Eylül için balıkçılar ağlarını ve teknelerini bakıma aldı. Şile Su Ürünleri Kooperatifine bağlı 40 profesyonel, 200 amatör balıkçı teknelerini kıyaya çekerek bakım yapıyor. Yasağın kalkmasına 3 gün kala balıkçılar teknelerini boyayıp, motor bakımlarını yapıyor, ağlarını tamir ediyor.

Şile Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Sarı, "3 gün sonra av sezonu açılacak. Bütün balıkçılar olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Önce teknelerimizi karaya çektik. Boyadık, makine bakımlarımızı yaptık, ağ bakımlarımızı yaptık. Şimdi tayfalarımızı bekliyoruz. Çalışmaya başlayacağız. Burada 40 tane profesyonel balık avcısı teknesi var. Bu yıl palamudu az görüyoruz. Palamut bizim marka balığımız. Lüfer, torik, istavrit, hamsi türlerinin çok olacağını görüyoruz" dedi.

Balıkçıların hazırlıkları ise havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
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