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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 80,7'den 87,1'e yükseldi.
 28 Ağustos 2019 22:53
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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7,9 artarak 87,1'e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3, reel kesim güven endeksi 102,1, hizmet sektörü güven endeksi 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.
Anadolu Ajansı
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