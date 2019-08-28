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Çocukların hayal dünyasına özel ameliyathane

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathanesi, operasyon korkularını yenmesi için çocukların renkli dünyalarına özel tasarlandı.
 28 Ağustos 2019 23:00
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Çocukların hayal dünyasına özel ameliyathane

Türkiye'nin en büyük çocuk hastanelerinden Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathanesi, çocukların renkli dünyalarına özel olarak düzenlendi.

Çocukların hem hastane hem de ameliyat korkularını önlemek için gönüllülerin de desteğiyle yapılan çalışma kapsamında ameliyathane girişi, bekleme odası ve uyandırma bölümünün yer aldığı alanlar, çocukların sevdikleri çizgi film kahramanlarının figürleriyle boyandı. Adeta bir oyun parkını andıran ameliyathane, akülü araba, lego ve çocukların sevdiği oyuncaklar ile donatıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zülfikar Akelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara özel tasarlanan ameliyathanede yapılan operasyonlardan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Hastanenin 60 yıllık geçmişe sahip, Türkiye'nin en büyük çocuk hastanelerinden biri olduğunu ifade eden Akelma, hastalara hizmetin yanı sıra hekimlere eğitim de verdiklerini belirtti.

Hastaneye gidecek çocuklarda genellikle kaygı başladığını dile getiren Akelma, "Sadece beyaz önlüğü görmeleri bile onları ürkütmeye yetiyor. Çocuk hastanemizde bütün servislerde onlara sevecen gelebilecek, kendilerini evlerinde hissettirecek ortamlar hazırlamayı önemsiyoruz. Bunun için de servislerimizde mini kütüphaneler, oyuncaklar, duvarlardaki çizimler ve fotoğraflarla endişelerini azaltmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Uyandırma esnasında çocuk kendini evinde hissediyor

Çocukların en çok endişe duydukları, kaygılarının en yüksek olduğu yerlerden birinin ameliyathane olduğuna dikkati çeken Akelma, şöyle devam etti:

"Ameliyathane insanın hayatında bir ya da iki, belki de hiç gitmeyeceği yerlerden biridir. Çocukların aileleri de ameliyathane önünde beklerken büyük kaygı yaşıyor. Hijyen ve temizlik kurallarına engel olmayacak şekilde onları ameliyat öncesi hazırlama noktasında özel bir alan oluşturduk. Çocukların anksiyetesini unutturacak çizimlerle onlara uygun bir alan hazırladık. Ameliyathane girişinden çevresine kadar ışıklı, renkli, çocukların hoşlandığı çiçekli, böcekli çizgi film kahramanlarından oluşan kesitlerle duvarları donattık. Ameliyathaneden çıktıktan sonra da uyanma esnasında çocuklarda annesi ve babası yanında olsa dahi bir huzursuzluk, tepkiler olabiliyor. Orada da kendilerini evinde ya da bir oyun parkında hissettirebilecek ortamda karşılıyoruz."

Ameliyathaneye akülü araba servisi

Akelma, operasyon öncesinde damar yolu açılan çocuk hastaların oyun parkındaki gibi bir ya da iki arkadaşı ile aynı anda vakit geçirebildiğine işaret ederek, "Çocuk akülü arabaya binerek, oyun oynayarak ameliyathaneye giriyor. Ekibimiz oldukça ilgili bir şekilde çocuğu karşılıyor. Ameliyatın çocukta stres bozukluğuna yol açmaması sağlanıyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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