1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanından güneş koruyucu uyarısı

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zindancı, "Fiziksel güneş koruyucular yüzde 100 koruma sağlayamaz. Bu nedenle yeni nesil güneş koruyucular testlerden geçirilmiş, minimal riskli, koruma oranı yüksek, kombine ürünlerden oluşmaktadır." dedi.
 28 Ağustos 2019 23:06
Yazdır
Uzmanından güneş koruyucu uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlkin Zindancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneşin yaşam kaynağı olduğunu ancak, kabul edilebilir düzeyin üzerinde güneşe maruz kalındığında özellikle deride çok sayıda olumsuz etkinin görülebildiğini anlattı.

Bu nedenle güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda bilinçli ve dikkatli olunması gerektiğini, kısa dönemde kızarma, güneş yanığı ve lekelenmenin, daha uzun dönemlerde ise deride incelme, kuruma, kılcal damarlarda belirginleşme, erken yaşlanma ve kanser oluşumu gibi istenmeyen etkiler oluşabileceğini vurgulayan Zindancı, şunları kaydetti:

"Ayrıca bazı deri hastalıklarının güneşlenme sonucu alevlenebileceği unutulmamalıdır. Özellikle çocuklar, yaşlılar, açık renk gözlü ve açık tenli kişiler ile güneşle artan deri hastalığı olanlar güneşin zararlı etkilerine karşı daha duyarlıdır. Alınacak en önemli tedbir yazın güneş ışıklarının en dik olduğu saatler olan 10.00-15.00 arasında güneşten kaçınmaktır. Özellikle riskli gruptaki kişiler dışarı çıkması gerekiyorsa uygun şekilde giyinmeli ve güneş koruyucu kullanmalıdır."

"Yeni nesil güneş koruyucular kombine ürünlerden oluşuyor"

Doç. Dr. İlkin Zindancı, güneş koruyucuların, deriye sürüldüğünde bariyer oluşturarak güneşten gelen zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının deriye ulaşmasını önleyen, böylece deriyi koruyan losyon ve kremler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güneş koruyucu filtreler, kimyasal (organik ) ve fiziksel (inorganik) filtreler olmak üzere iki gruba ayrılır. Fiziksel güneş koruyucular bariyer oluşturarak güneşten korur. UV ışınlarını yansıtır veya dağıtır. Kimyasal (organik) güneş koruyucular ise UV ışınını içine alıp, ısı enerjisine dönüştürerek koruyucu etki gösterirler. Yeryüzüne ulaşan güneş UV ışınları UVA ve UVB olmak üzere 2 türlüdür. İki ışık türü de ayrı etkilere sahiptir. Tek bir güneş filtresinin hem UVA hem de UVB'ye karşı yeterli koruma sağlaması mümkün olmadığı için güneşten koruyucu ürünlerin içinde birçok fiziksel ve kimyasal UV filtresi kombine olarak bulunur."

Zindancı, "Son zamanlarda kimyasal güneş koruyucuların deride minimal hormonal ve kanserojen yan etkileri olabileceğinden bahsedilmekte ve 'Sadece fiziksel güneş koruyucu mu kullanılmalı?" soruları gündeme gelmektedir. Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar mevcuttur ancak sonuçlar henüz tartışmalıdır. Unutulmamalıdır ki sadece fiziksel güneş koruyucuların etki süresi kısadır ve tek başına yüzde 100 koruma sağlayamaz. Bu nedenle yeni nesil güneş koruyucular testlerden geçirilmiş, minimal riskli, koruma oranı yüksek, kombine ürünlerden oluşmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"6 aydan küçük bebeklere güneş koruyucu önerilmez"

Güneşin, deride D vitamini sentezini uyararak kemik dokusunun güçlenmesine yardım ettiğini aktaran Zindancı, "Toplumumuzda güneşten koruyucu kullanan kişilerde yeterli D vitamini sentezlenemeyeceği fikri oldukça yaygındır. Bu doğru değildir. Sadece yüz ve el sırtlarının güneşe günde 15-20 dakikalık maruziyetiyle düzenli güneş koruyucu kullanılsa bile en yüksek vitamin D üretimini sağlanır." diye konuştu.

Çocukluk çağında oluşan güneş yanığının, kişide deri kanseri gelişme olasılığını iki kattan fazla artırdığını anımsatan Zindancı, "Bu nedenle çocukların güneşten korunması, ileri yaşlarda gelişebilecek deri kanserlerinin önlenmesi açısından çok önemlidir. 6 aydan küçük bebeklere potansiyel yan etkileri nedeniyle güneş koruyucu önerilmez, uzun süreli direkt güneş maruziyetinden korunmalıdır. 6 aydan sonra ise yüksek koruma faktörlü ürünlerle korunmaları gerekmektedir. Çocuklara güneş koruyucu seçerken fiziksel bariyer oluşturan ürünler tercih edilmeli ve sık kullanılmalıdır. Sonuç olarak güneş yaşamımızın ana kaynağıdır ve güneşsiz bir hayat düşünülemez. Ancak özellikle yaz aylarında maruziyetimiz kontrollü ve bilinçli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Egzamanın sebebi çamaşır yumuşatıcısı olabilir
28 Ağustos 2019 19:46		 'Ultraviyole cihazlar da doğru kullanılmıyor'
21 Ağustos 2019 19:38
Egzamayla 22 yıldır mücadele kadın, hastalığı yendi
20 Ağustos 2019 23:23		 Güneş dost mu düşman mı?
17 Ağustos 2019 18:16
Cilt altında yeni organ keşfedildi, ağrıların nedeni olabilir
16 Ağustos 2019 14:48		 'Estetik yaptırmak için kredi çekmek isteyen var'
14 Ağustos 2019 20:16
Aşırı güneşe krem de çare olmuyor
03 Ağustos 2019 19:26		 Yanık bölgesine diş macunu, salça ve buz sürmeyin
03 Ağustos 2019 17:27
'Tuz sabunu cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor'
03 Ağustos 2019 15:39		 Çocuklarda cilt hastalıklarına dikkat!
31 Temmuz 2019 22:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:01 - FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı00:04 - 28 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü23:48 - Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü23:42 - Annesini öldürdü, 112'yi arayıp yardım istedi23:36 - Akşener'den Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti23:30 - Mideyi istila eden gizli ajan: 'Helikobakter'23:24 - Yediklerimiz yaşam kalitesini belirliyor23:18 - ABD Savunma Bakanı Esper'den F-35 açıklaması23:12 - Hatay'da 10 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı
23:06 - Uzmanından güneş koruyucu uyarısı23:00 - Çocukların hayal dünyasına özel ameliyathane22:53 - Ekonomik güven endeksi arttı22:47 - Balıkçılar yeni sezonda lüfer ve hamsiden umutlu22:40 - Hurda araçlara paha biçilmez değer kazandırıyor22:33 - Dün boşanma dilekçesi verdi, bugün bıçaklandı22:27 - Dişlerde oluşan sararmalara dikkat!22:21 - Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
28 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 1
Ruh çağırma 2
günaydın sözlük 5
aşk 2
abd nin bizim dostumuz olması 4
toyota 2
sahilde uyumak 1
yaşlanmayı kabullenmemek 3
erkeklerin maç izlemesine kadınların tepki göstermesi 2
ikinci bahar 1
SON İLANLAR
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaymek Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 4 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 10 İşçi Alacak
İstanbul Kasdaş Engelli 24 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 9 İşçi Alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam