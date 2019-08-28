Hatay'da 10 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı

MEMUR ZAMMINDA ORANLAR BELLİ OLDU. Hakem Kurulu kararını verdi. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2020 için %4+4, 2021 için ise %3+3 zam uygulanacak. Bu karara göre, oransal zam oranı Kamu İşveren Kurulunun 18 Ağustos'ta önerdiği rakamın aynısı oldu.