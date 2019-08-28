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Hatay'da 10 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
|28 Ağustos 2019 23:12
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antakya'dan İskenderun istikametine giden 38 AP 442 kamyonet, freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 9 aracı biçti. Kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle İskenderun-Antakya yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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