Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
|28 Ağustos 2019 23:48
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|28 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Ağustos 2019 00:04
|Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
29 Ağustos 2019 00:03
|Akşener'den Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti
28 Ağustos 2019 23:36
|ABD Savunma Bakanı Esper'den F-35 açıklaması
28 Ağustos 2019 23:18
|Bakan Varank'dan 'AYGÖZ' projesi açıklaması
28 Ağustos 2019 22:04
|HDP'li Belediye'den şehit yakınlarının işe iadesine ret
28 Ağustos 2019 20:23
|Kılıçdaroğlu, DİSK ve KESK başkanı kabul etti
28 Ağustos 2019 20:04
|Çavuşoğlu: F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
28 Ağustos 2019 19:08
|Sınırın sıfır noktasında 2'nci devriye hazırlığı
28 Ağustos 2019 19:04
|İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
28 Ağustos 2019 18:28