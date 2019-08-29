Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
|29 Ağustos 2019 00:03
|Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla görüşmelerinde bölgesel konular ele alındı.
Öte yandan Çavuşoğlu'nun, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştüğü bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|28 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Ağustos 2019 00:04
|Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
28 Ağustos 2019 23:48
|Akşener'den Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti
28 Ağustos 2019 23:36
|ABD Savunma Bakanı Esper'den F-35 açıklaması
28 Ağustos 2019 23:18
|Bakan Varank'dan 'AYGÖZ' projesi açıklaması
28 Ağustos 2019 22:04
|HDP'li Belediye'den şehit yakınlarının işe iadesine ret
28 Ağustos 2019 20:23
|Kılıçdaroğlu, DİSK ve KESK başkanı kabul etti
28 Ağustos 2019 20:04
|Çavuşoğlu: F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
28 Ağustos 2019 19:08
|Sınırın sıfır noktasında 2'nci devriye hazırlığı
28 Ağustos 2019 19:04
|İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
28 Ağustos 2019 18:28