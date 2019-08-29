Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
|29 Ağustos 2019 02:56
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/297
Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup subaylar, 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince 30.08.2019 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.
28 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
28/08/2019 TARİHLİ VE 2019/297 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/298
Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup albaylar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 1 linçi maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir.
28 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
28/08/2019 TARİHLİ VE 2019/298 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/299
Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 linçi maddesi gereğince atanmıştır.
28 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
28/08/2019 TARİHLİ VE 2019/299 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/300
Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup subaylar hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince atanmıştır.
28 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
28/08/2019 TARİHLİ VE 2019/300 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
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