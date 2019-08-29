1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

F-35 mi, SU-57 mi?

Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde yakından incelediği SU-57'ler, Amerikan yapımı F-35'lere karşı dikkat çeken üstünlükler barındırıyor.
 29 Ağustos 2019 07:20
Yazdır
F-35 mi, SU-57 mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinde SU-57 savaş uçaklarını inceleyip bilgi aldı. Türkiye'nin S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılması sonucu alternatif olarak düşündüğü savaş uçakları arasında yer alan Rusların beşinci nesil savaş uçağı SU-57 yeniden gündeme geldi. Peki Rus yapımı SU-57 ile Amerikan yapımı F-35 uçakları arasındaki farklar neler? İşte teknik açıdan iki savaş uçağının özellikleri:

SU-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor. F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

SU-57, 5.8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor.

SU-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor. F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

Selçuk Böke

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstifayla işsizlik maaşı
19 Ağustos 2019 09:38		 Turizmciye işsizlik maaşı
17 Ağustos 2019 08:10
İkisi de çalışan çiftlerin 5.5 yıl 'part-time' hakkı var
16 Ağustos 2019 09:12		 İşçinin sosyal hakkı da artıyor
14 Ağustos 2019 09:01
Geriye dönük Bağ-Kur primi ödenebilir mi?
14 Ağustos 2019 08:31		 17 ülkede sağlık giderlerini SGK ödüyor
13 Ağustos 2019 09:11
Çalışmak isteyen işçi emekliliğe zorlanamaz
09 Ağustos 2019 09:22		 Kamu Sen Başkanı: 3600 ek gösterge masada yok!
08 Ağustos 2019 11:22
Emeklilere bayram ikramiyesi bugün ve yarın yapılacak
08 Ağustos 2019 09:43		 Emekliye ikramiyede maaşın kaç lira olduğuna bakılmayacak
03 Ağustos 2019 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:51 - Sivas'ta HES kanalı patladı07:46 - İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı07:30 - Erdoğan'dan THK tepkisi: Mezarlığa çevirmişler07:20 - F-35 mi, SU-57 mi?06:51 - Türkiye'de eğitimin temeli sağlam06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:11 - 'Her an her şeyi yapabiliriz'03:50 - Tekirdağ'da bir astsubay FETÖ'den tutuklandı02:56 - Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi02:51 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği
01:01 - FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı00:04 - 28 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü23:48 - Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü23:42 - Annesini öldürdü, 112'yi arayıp yardım istedi23:36 - Akşener'den Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti23:30 - Mideyi istila eden gizli ajan: 'Helikobakter'23:24 - Yediklerimiz yaşam kalitesini belirliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
'Her an her şeyi yapabiliriz'
28 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Tekirdağ'da bir astsubay FETÖ'den tutuklandı
F-35 mi, SU-57 mi?
Erdoğan'dan THK tepkisi: Mezarlığa çevirmişler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Türkiye'de eğitimin temeli sağlam
Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekşi sözlük 1
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 1
gül döktüm yollarına 2
EMİNE BULUT 2
şeker hastalığı 2
rutin hayat 3
gitmek 1
Ruh çağırma 2
susmak 1
yaşlanmayı kabullenmemek 3
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli İki Bin 700 personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli Bin 150 personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli Bin 146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaymek Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam