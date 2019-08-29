F-35 mi, SU-57 mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinde SU-57 savaş uçaklarını inceleyip bilgi aldı. Türkiye'nin S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılması sonucu alternatif olarak düşündüğü savaş uçakları arasında yer alan Rusların beşinci nesil savaş uçağı SU-57 yeniden gündeme geldi. Peki Rus yapımı SU-57 ile Amerikan yapımı F-35 uçakları arasındaki farklar neler? İşte teknik açıdan iki savaş uçağının özellikleri:

SU-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor. F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

SU-57, 5.8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor.

SU-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor. F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

Selçuk Böke