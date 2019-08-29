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Erdoğan'dan THK tepkisi: Mezarlığa çevirmişler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün son dönemdeki orman yangınlarını üstlenmesine rağmen muhalefetin buna ses çıkarmamasına tepki gösterdi.
 29 Ağustos 2019 07:30
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Erdoğan'dan THK tepkisi: Mezarlığa çevirmişler

Erdoğan, "Bunların terör örgütüne yönelik bir derdi var mı? Yaşadığımız seçim sürecinde de bu terör örgütü kiminle el eleydi, kol kolaydı? Şu anda bir olay daha çıktı ortaya; Türk Hava Kurumu meselesi. Türk Hava Kurumunun arkasında kim var? CHP'li milletvekili. Onun arkasında CHP.

Bunu savunuyorlar ve "Bakanlık neden Türk Hava Kurumu ile çalışmıyor?" diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dö-nüştürmüş Türk Hava Kurumu'nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle şurada birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız. Mesela MAKS-2019 Fuarı'nda yangın söndürme uçakları, aynı zamanda helikopterlerle ilgili de bilgiler aldım. Şimdi Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Bey'i buraya da bir göndereceğiz. Onlarla bir çalışma yapmak suretiyle gerekirse buradan da belki istifade yollarına gidebiliriz" dedi.

BATUHAN YAŞAR
Türkiye
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