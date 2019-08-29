Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?

Dün akşam, eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin AK Parti'den istifa ettiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili eski Milli Eğitim Bakanı Çelik'ten bir açıklama geldi.

'İstifam söz konusu değildir'

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden eski bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer aldığı iddia edilen eski bakan Çelik,"Şu an için partimdeyim. İstifam söz konusu değildir" dedi.

Diğer taraftan dün istifa ettiği kesinleşen Sadullah Ergin'in ardından eski bakanlardan Beşir Atalay ve Nihat Ergün'ün de istifa ettiği ileri sürüldü. Yine eski milletvekillerinden Abdullah Başçı ve Kerim Aydemir'in de yeni parti oluşumu için istifa ettikleri belirtildi.