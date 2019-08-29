1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?

Dün akşam saatlerinde eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin'in AK Parti'den istifa ettiği iddiası gündem düştü. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çelik iddiaları yalanladı.
 29 Ağustos 2019 08:14
Yazdır
Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?

Dün akşam, eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin AK Parti'den istifa ettiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili eski Milli Eğitim Bakanı Çelik'ten bir açıklama geldi.

'İstifam söz konusu değildir'

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden eski bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer aldığı iddia edilen eski bakan Çelik,"Şu an için partimdeyim. İstifam söz konusu değildir" dedi.

Diğer taraftan dün istifa ettiği kesinleşen Sadullah Ergin'in ardından eski bakanlardan Beşir Atalay ve Nihat Ergün'ün de istifa ettiği ileri sürüldü. Yine eski milletvekillerinden Abdullah Başçı ve Kerim Aydemir'in de yeni parti oluşumu için istifa ettikleri belirtildi.

Yeni partide ismi geçen Sadullah Ergin, Ak Parti'den istifa etti
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan THK tepkisi: Mezarlığa çevirmişler
29 Ağustos 2019 07:30		 Erdoğan: Fırat'ın doğusunda her şeyi yapabilecek durumdayız
29 Ağustos 2019 06:11
Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği
29 Ağustos 2019 02:51		 28 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Ağustos 2019 00:04
Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
29 Ağustos 2019 00:03		 Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
28 Ağustos 2019 23:48
Akşener'den Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti
28 Ağustos 2019 23:36		 ABD Savunma Bakanı Esper'den F-35 açıklaması
28 Ağustos 2019 23:18
Bakan Varank'dan 'AYGÖZ' projesi açıklaması
28 Ağustos 2019 22:04		 HDP'li Belediye'den şehit yakınlarının işe iadesine ret
28 Ağustos 2019 20:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?
Bol tatilli okul dönemi
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı başına aldığı 623 TL'yi hak etmedi
Erdoğan'dan THK tepkisi: Mezarlığa çevirmişler
F-35 mi, SU-57 mi?
FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
Erdoğan: Fırat'ın doğusunda her şeyi yapabilecek durumdayız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toyota 2
çaylak muamelesi görmek 1
elma sirkesi 2
sinir bozucu insan 2
şemsiye 3
Kainat'ın Aynasıyım 1
Vedat Türkali 1
erkeklerin maç izlemesine kadınların tepki göstermesi 2
vapurda martılara simit atmak 2
sahilde uyumak 1
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.700 Orman Muhafaza Memuru alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaymek Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam