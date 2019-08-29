Antalya'da deprem oldu!
Son dakika deprem haberi Antalya'dan geldi. Merkez üssü Akseki ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık gelişmeleri duyuruyor. İşte o detaylar
|29 Ağustos 2019 08:06
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Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 06.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedilirken, Kandilli Rasathanesi ise derinliği 9.4 km olarak belirlenen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
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