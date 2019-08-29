Beton rezaletine yeşil kamuflaj

CHP'li belediyelerin Kaz Dağları ve çevresindeki doğayı tahrip edip beton yapılaşmaya nasıl yol verdiği, Burhaniye Pelitköy'de çekilen bu çarpıcı fotoğrafla ortaya çıktı.

Burhaniye'nin zeytinlikleri ile ünlü Pelitköy'ün tepesine hakim mevkiye yüzlerce ağaç kesilerek CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova döneminde SS Berlin Yapı Kooperatifi adıyla yazlık bir site yapıldı. Ancak belde sakinleri, 14 yıl önce inşa edilen siteye "Yüzlerce ağacı kestiniz, doğayı mahvettiniz" diye tepki gösterince, site yöneticileri binaları yeşile boyayarak doğa katliamını gizlemeye çalıştı. Denize nazır yeşile boyanan müstakil villardan oluşan site ancak İzmir yolunda yakın mesafeden görülebiliyor. CHP'li Akova 2014'te seçim yarışını kaybetti.

2014 öncesinde belde belediyesi olarak yönetilen Pelitköy'de, denize hakim tepelerin olduğu bölgelerin tamamına yazlık siteleri dolduruldu. Doğal güzelliği nedeniyle turizm rantının yüksek olduğu bölgede, zeytin ağaçları kesilerek imara açıldı. Pelitköy'ün tepesine hakim mevkiye yapılan yazlık sitelerden biri, belde sakinlerinden çok tepki görünce yeşile boyandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir dönem yazlığının yer aldığı Pelitköy, Körfez bölgesinin yeni inşaat bölgesi olarak gösteriliyor. Burhaniye ilçesine bağlı bir mahalleye dönüşen Pelitköy'de, yeni site inşaatları da hız kesmeden devam ediyor.

2012'de Büyükşehir Belediyesi olması kararlaştırılan iller arasında yer alan Balıkesir'de, beldelerin mahalleye dönüştürülerek üst denetimlerin artacak hale gelmesi, beldedeki imar hareketlerini de hızlandırdı. İmar ruhsatı ve plan tadilatı hızlandırılarak yeni site ve yazlık inşaatlarına yol verildi. Kılıçdaroğlu'nun da yazlık evinin yer aldığı İpekkum Sitesi de 2007'de Pelitköy'de inşa edildi. Havuzlu bir site içindeki yazlık ev Kılıçdaroğlu ailesi tarafından geçtiğimiz yıllarda satıldı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Pelitköy'de 10 yıl boyunca CHP'den belediye başkanlığı yapan Hüseyin Kayacık döneminde imar yolsuzlukları ve kaçak yapılaşma nedeniyle gündeme geldi. 2004'te imar ve yolsuzluk nedeniyle operasyon yapılan Pelitköy'de, belediye başkanı ve kamu görevlileri hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Kayacık hakkında 2005'te imar ve yolsuzluk suçlaması nedeniyle dava açıldı. İmar tadilatı ve ihale yolsuzlukları suçlamasıyla yargılanan Kayacık, 2014 seçimlerinde aday gösterilmediği için partisinden istifa etti.

YEŞİLLENDİREMEYİNCE YEŞİLE BOYAMIŞLARDI

İzmir Narlıdere'de 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nin açılışında CHP'li belediyenin vadiyi yeşil bir madde püskürterek "yeşillendirdiği" ortaya çıkmıştı. Vadinin yamaçlarına püskürtülen yeşil boya yağan hafif yağmurun etkisiyle birçok noktada akmıştı. Tüm bunlara rağmen dönemin Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un, törendeki konuşmasında yeşillendirme çalışmasının "hydroseeding yöntemiyle çimleme" çalışması olduğunu söylemesi "Bu kadarına da pes" dedirtmişti.

ZEYNEL YAMAN