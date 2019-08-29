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Bol tatilli okul dönemi

18 milyondan fazla öğrenci 9 Eylül'de ders başı yapacak. Bu yıldan itibaren kasım ve nisan aylarında da 9'ar günlük ara tatil olacak. İlkokullarda teneffüs süresi de 15 dakikaya çıktı
 29 Ağustos 2019 08:26
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Bol tatilli okul dönemi

2019-2020 eğitim- öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bu yıldan itibaren tatillerle ilgili hem öğrencileri hem de öğretmenleri büyük değişiklikler bekliyor. Okullarda artık yarıyıl ve yaz tatilinin yanı sıra iki ara tatil dönemi daha uygulanacak. Yani öğrenciler artık yılda iki değil dört kez tatil yapacak. Yaz tatili 2 hafta kısalacak ve o 2 haftalık süre ara tatil olarak öğrencilere verilecek. 1 haftalık ara tatiller nisan ve kasımda olacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da ilk yapılacak. Öğrenciler haftasonuyla birlikte 9 gün ara tatil yapacak. 25 Kasım'da yeniden eğitim öğretime başlayacak öğrenciler yarıyıl tatiline ise 17 Ocak 2020'de girecek ve haftasonlarıyla birlikte toplam 16 gün yarıyıl tatili yapılacak.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

AMAÇ OKULU SEVDİRMEK

Ara tatiller öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları, gezi, kulüp, atölye çalışmaları, veli toplantıları gibi eğitim etkinlikleri yapılarak geçirilecek. Yani öğrenciler eve kapanmayacak. Okulların yapacağı etkinlik programına göre öğrenciler okula gitmeye devam edebilecek ancak akademik öğretim programı uygulanmayacak. Özellikle ortaokul ve liselerin ara tatiller için üreteceği etkinlik programları öğrenciler ile öğretmenlerin iletişimini güçlendirecek. Öğretmenlere ise o güne kadar yapılmış olan eğitim öğretimi değerlendirme ve eksiklerin giderilmesi için fırsat sunulacak. Başka bir deyişle okulların öğrenciyi sınava hazırlayan merkez algısından çıkarılıp birer cazibe merkezi haline dönüştürülmeye çalışılacak. Özetle; ara tatillerle öğretime ara verilecek ancak eğitime devam edilecek.

DÜNYADA DA UYGULA

Yılda 2 kez 9'ar günlük ara tatil uygulaması en çok İngiltere ve İsveç'teki köklü okullarda uygulanıyor. Ayrıca ABD'deki charter okullarından da benzer uygulamalar var. Toplam iş günü korunarak bir eğitim dönemi dört ayrı bölüme bölünüyor. Ara tatillerin öğrenciler kadar öğretmenler için de yararlı olacağını öngören uzmanlar, "Dönem bitmeden eğitimde neye ihtiyaç duyulduğuna dair genel bir kontrol yapılabilecek. Bu kontroller genellikle eğitim-öğretim dönemi tamamlandıktan sonra yaz aylarında yapılıyordu. Bu pek verimli olmuyordu. Dönem içinde eksikliklerin tespit edilip aynı anda çalışma yapılması eğitimin niteliğini artıracak" dedi.

TENEFFÜS SÜRESİ DE UZADI

Öğrencileri bu yıl bekleyen diğer bir yenilik de teneffüs süreleri olacak. İlkokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya uzatıldı. Ders süreleri ise 40 dakika olmaya devam edecek. İkili eğitim veren eğitim kurumlarında da teneffüs süreleri en az 10 dakika olacak. Ayrıca ilköğretim kurumlarında öğrencilere sosyal etkinlikler için rehberlik yapılacak.

CEYDA KARAASLAN

Sabah
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